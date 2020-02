Santa Cruz: caen dos sospechosos por el horrendo ataque a una mujer y su hijo

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El director del Hospital Zonal de Puerto Deseado, donde permanecía internada la mujer que fue violada y a la que le asesinaron a su hijo de 4 años, confirmó que la paciente “fue víctima de una agresión sexual” y dijo que evoluciona de las lesiones que sufrió durante el ataque aunque a nivel psicológico continúa “conmocionada” por lo que le pasó. En tanto, dos hombres fueron demorados este viernes, uno en Caleta Olivia y otro en Puerto Deseado, en el marco de la investigación fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz.

Por otra parte, el esposo de la mujer y padre del niño asesinado, habló desde la casa familiar de Rosario de la Frontera a través de una nota televisiva. “Pude hablar un poquito. Ella no puede hablar y no se puede contener. Lo único que dice es ‘mi bebé, mi bebé’”, dijo en el colmo de la angustia Celso por TN.

Los voceros de Seguridad aseguraron que los rasgos de ambos aprehendidos coinciden con los identikits realizados ayer por la víctima de abuso, aunque se continúa recabando prueba para avanzar en la investigación.

“La señora está evolucionando de las lesiones que ha recibido, no hay ningún riesgo de vida, pero sigue muy conmocionada desde el punto de vista psicológico ya que su único pensamiento es hacia la pérdida de su hijo”, indicó el director del hospital, Gustavo Mirón.



El médico explicó que al arribar al hospital, la mujer fue sometida a una “tomografía computada para ver si había lesión a nivel del cerebro y dio normal” y que “luego se procedió a internarla y darle aviso al equipo de salud mental para su tratamiento psicológico”.



“Se procedió a comunicarle lo que había pasado y cuál era el estado de su hijo que había fallecido. Eso la conmocionó aún más”, señaló.



Mirón dijo que la víctima está sedada, “prácticamente no quiere hablar” y que por lo que sabe “los detalles que ha brindado son muy escasos ya que todavía no puede asimilar lo que le ha pasado”.

Identikit de los homicidas, según la descripción de la mujer atacada.



Comentó que la mujer “tiene signos de haberse defendido”, aunque el médico recordó que “es muy poco” lo que pudo hacer ya que “uno de los agresores la amenazaba con su hijo”.



Además, Mirón confirmó que “fue víctima de una agresión sexual” e informó que “los peritos del juzgado han tomado muestras de todo para su posterior tratamiento”.



Respecto del niño, explicó que no llegó a ser trasladado o asistido en el centro de salud porque “ya estaba fallecido” al ser encontrado, aunque señaló que hoy el cadáver llegó al hospital “para hacerle radiografías y sacarle muestras de todos los órganos para ayudar en la autopsia y determinar la causal de su muerte, si fue por ahorcamiento, si fue por las lesiones o si fue por el hecho de caer del acantilado”.