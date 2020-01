Sain y el atentado al casino: "Había jefes que se creían dueños de la ciudad"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, reaccionó ante el atentado al casino City Center y sostuvo este lunes que la investigación maneja "una pista firme" acerca del origen y las motivaciones detrás del ataque a balazos que le costó la vida a un hombre y causó conmoción en la ciudad.

Precisamente, el ministro aseveró que el objetivo de acciones como la del sábado a la noche es "generar conmoción pública". “No tengo ninguna duda de que esto es una reacción de grupos que, evidentemente, manejaban negocios enormes”, dijo el titular de la cartera de Seguridad en declaraciones a la prensa de la ciudad de Santa Fe.

“Esto nos hace pensar qué es lo que estaba pasando en Rosario, por qué tanta inquina, por qué tanta inquina por un desplazamiento (el de los jefes policiales), que es casi natural”, relacionó. Se refirió así a unas de sus primeras decisiones al frente del ministerio: los desplazamientos de la cúpula de la policía de San Lorenzo, encabezada por el comisario Gonzalo "Chino" Paz (salpicado por la investigación al narcotraficante Esteban Alvarado), del jefe que había puesto al frente de la Unidad Regional II, de Rosario, Claudio Romano, y de otros 30 comisarios generales que pasó a retiro en diciembre.

“A mí me parece que había jefes policiales que se creían que eran dueños de provincia o dueños de la ciudad, y me parece que, a partir de lo que pasó, están en la picota ya no en cuanto al cuestionamiento político sino también penal”, continuó Sain. “Acá, aunque se diga lo contrario, lo que había era una policía que tenía total autonomía”.

"Más allá de que ayer con el fiscal (Luis) Schiappa Pietra produjimos una detención clave referida a la balacera contra el casino de Rosario, hay cosas que no tienen otra tipo de explicación que estas reacciones como la balacera al Centro de Justicia Penal, a la sede del Servicio Penitenciario Provincial y lo del City Center”, hilvanó.

“Acá lo que había era una situación en la que la policía tenía total autonomía, aunque se diga lo contrario, y la sensación que tenemos en función de estas reacciones es que, evidentemente, se manejaban negocios enormes. Con estos hechos, lo que se quiere es causar conmoción pública”.

Como el diario Clarín había publicado una versión que barajó la renuncia de Sain ante una supuesta falta de apoyo del gobierno nacional al no enviarle fuerzas federales, el aludido lo refutó de plano: “No es cierto, a mí solo me importa el respaldo político del gobernador Omar Perotti", señaló.

Por otra parte, coincidió en el análisis geopolítico de su jefe policial, Víctor Sarnaglia: “Santa Fe es un corredor fundamental del narcotráfico, a través de rutas nacionales que son clave para el traslado de cocaína del norte hacia los centros urbanos bonaerenses y, por otro lado, está la hidrovía, pero también está el andamiaje criminal que hay en la propia provincia, por eso desplegamos una estrategia de coordinación con el gobierno nacional”, dijo.

Estos policias proceden asi por el honor y por compromiso con su trabajo. No andan con rosquitas de jefes desplazados (capangas de la gestion anterior) chiveando notas periodísticas contrarias a la gestion del actual gobierno — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) January 11, 2020

Sain reclamó la aplicación en Santa Fe del nuevo Código Procesal Penal nacional para que “los fiscales federales sean los responsables de investigar la criminalidad compleja. Es clave la convergencia de la Justicia federal para dar con estos núcleos criminales que se estructuran al negocio de la droga”.

“Cuando nosotros tuvimos que ir contra el clan Alvarado, lo hemos hecho por asociación ilícita, homicidio y otros delitos y fuimos por la organización criminal y por la red de protección policial que integraban notorios policías que ocuparon lugares clave en los últimos años”.

“En Rosario, hasta el último año, había una suerte de zona liberada, esto es lo que tenemos que revertir nosotros, esa es la razón por la que nosotros corrimos a Romano”, explicó en alusión al fugaz jefe de la URII.