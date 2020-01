Sain suma apoyo en su cruzada contra el delito en la región

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Rosario registró 17 homicidios en las primeras dos semanas del año, un número aterrador que puede parecer difícil de explicar. Sin embargo, especialistas en seguridad entienden que todo está directamente vinculado con las primeras órdenes efectuadas por el ministro Marcelo Sain, quien pasó la escoba por las jefaturas policiales.

Para el diputado opositor al gobierno de Perotti, Carlos del Frade (Frente Social y Popular), “por primera vez se hace esta purga policial en la provincia” y eso está estrechamente relacionado con “esta orgía de sangre”.

El legislador e investigador habló de “un contragolpe político-mafioso” contra el ministro de Seguridad “orquestado por bandas narco-policiales”.

Del Frade entiende que por la decisión de Sain de ordenar cambios radicales en puestos clave de la Policía de Santa Fe es que hoy se liberan zonas, y es allí donde los homicidios ocurren. “Lo que está haciendo Sain está bien, es ahora el momento de sacarnos la basura para que en algún momento la Policía sea lo que se le reclama”, sentenció el diputado.

En el mismo sentido se manifestó el criminólogo Enrique Font. A su entender, Sain necesitará de “mucho apoyo político al interior del gobierno y en la oposición” para poder continuar con su plan contra el delito en puntos calientes de la provincia.

El especialista no dudó en afirmar que el ministro “tiene cojones” para hacer el trabajo que en el pasado no se realizó. Font habló de “sucesivos gobiernos que no se animaron a hacer lo que había que hacer con una de las policías más violentas y corruptas, no tuvieron voluntad ni valor para hacerlo”.

Finalmente el criminólogo opinó que Sain seguirá adelante con sus “acciones para gobernar la Policía” y vaticinó que apenas sea posible “va a encarar una reforma, no viene a pasar el rato”.

Un mensaje desde Nación

Este miércoles el ministro de Defensa de la Nación Agustín Rossi se manifestó a favor del trabajo realizado por Saín. Le reconoció sobre todo su personalidad para seguir adelante.

El ex diputado nacional dijo que el responsable de la seguridad santafesina tiene “decisión para abordar este problema”.

En tanto agregó: "Los resultados se verán un poco más en el tiempo. Lo que pasa ahora es consecuencia de la incapacidad de gestiones anteriores".