Saín sobre la violencia en Rosario: "Esto no es Sinaloa"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, encabezó en la mañana de este miércoles una reunión en el salón Carrasco de la Municipalidad con los intendentes de Rosario, Pérez y Villa Gobernador Gálvez para coordinar acciones conjuntas para enfrentar la escalada de violencia que se vive en la zona en los primeros días de enero.

“Acá todo el mundo está en la calle. No veo una ciudad consternada. La vida social de Rosario es muy prolífica. Esto no es Sinaloa”, afirmó el ministro en diálogo con la prensa.

"Paseen por la costanera, por las playas públicas; vayan a Pichincha y está todo el mundo en las calles.... Yo no veo una ciudad consternada. La vida social de Rosario te come, y yo soy ministro de Santa Fe, de Ceres, de todas las ciudades; Rosario te come, si te dejás te come”, agregó Sain.

Uno de los puntos tratados en la cumbre por seguridad, fue el funcionamiento del sistema de monitoreo por video cámaras. "No hay planificación. Hay sistemas diferentes que se adquirieron de forma diferentes y no hay planificación. Hay que unificarlos", remarcó el ministro de Perotti.

“Hicimos un recuento de las problemáticas que tenemos que atender en los tres municipios que estuvieron presentes. Diagramamos la modalidad de trabajo con la que vamos a encarar ese conjunto de problemas. Algunas de coyuntura y otras cuestiones a largo plazo” explicó al salir de la reunión.

A su vez remarcó que se están reestructurando los patrullajes. “Habrá policías vigilando a pie pero con una buena planificación previa” subrayó.

Además anunció que el viernes viajará a Buenos Aires con el gobernador Omar Perotti, para firmar con el gobierno nacional los convenios y elaborar el esquema de trabajo de las fuerzas federales en la provincia.