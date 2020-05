Sain intervino la Unidad Regional I: "No nos gusta la modorra operativa"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, dispuso la intervención de la Unidad Regional I, del departamento La Capital, decisión que fue oficializada este jueves por la tarde por el ministro de Seguridad, Marcelo Saín; el secretario de Seguridad, Germán Montenegro y el Jefe de Policía de Provincia, Víctor Sarnaglia.

A cargo de la jefatura de la URI quedará, como interventora, la directora Marcela Muñoz.



Al respecto, el Ministro de Seguridad, Marcelo Saín, enfatizó: "Tomamos esta decisión porque no nos gusta la modorra operativa, nosotros queremos a la policía en la calle trabajando. Hemos ganado un prestigio enorme a lo largo de estos dos meses trabajando codo a codo junto con la población para preservar la salud y la integridad de la población, no podemos regalar eso bajo ningún punto de vista".



"Les digo algo que yo aprendí en mi casa, ya que a mí me educó un policía, y lo aprendí de chiquitito: o se es policía o se es delincuente, las dos cosas al mismo tiempo no. Así que prefiero que el que no esté dispuesto a trabajar de policía contra el delito que se dé media vuelta y se vaya a la casa, lo mejor es que se vaya renunciando, la otra alternativa que tiene es que se vaya esposado", expresó Sain.



Por último, el funcionario remarcó: "Dos cosas, se acabó el vínculo entre policía y delito, y se acabó la modorra operacional: policía que no trabaje en la calle, policía que se va de la institución policial de la manera que sea Este es el compromiso que tiene la Jefatura de policía y la conducción política del Ministerio, este mensaje que les transmito es también de parte del gobernador Omar Perotti".



Por su parte la directora de Policía, Marcela Muñoz dijo: "Es un momento difícil, pero tenemos que trabajar entre todos, lo más importante es restablecer la operatividad".



Asimismo, la nueva Jefa de la URI indicó: "Vamos a abordar la mayoría de los delitos que ocurren, se va a ir evaluando y trabajando con las diferentes direcciones, con el departamento de operaciones y con la Jefatura de Policía. Hay que puntualizar y hay que tener en cuenta que ahora va a haber más gente en la calle, más circulación de personas, hay que profundizar la operatividad y la policía en la calle".



La nueva Directora, cuenta con una vasta carrera dentro de la institución policial, quien ingresó en el año 1994 y desde entonces cuenta con un amplio recorrido. Hasta el momento, Muñoz se desempeñaba como Directora General de Coordinación de Gestión Judicial. Previamente, participó de la sección combate de las Tropas de Operaciones Especiales como Jefa en el año 1998 y fue jefa de la División Trata de Personas dependiente de la Agencia de Investigación Criminal en el año 2012.