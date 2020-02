Sain acusó a la Justicia federal de "hacerse la tonta" ante el narcotráfico

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El ministro de Perotti confrontó con sus pares de otras provincias.

El ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, dejó muy mal parada a la Justicia Federal en relación con la investigación sobre las organizaciones criminales y el narcotráfico en Santa Fe. Y la descalificación fue más gravosa por el escenario en el que fue pronunciada: la reunión del Consejo de Seguridad Interior este jueves en Tucumán, con la ministra nacional Sabina Frederic y los ministros del área de todas las provincias.

Sain arrancó polemizando con sus colegas. Más de uno había marcado la dicotomía entre las competencias entre justicia provincial y justicia federal en determinados delitos, y los problemas que ello conlleva para perseguir la criminalidad compleja. Sain dijo que eso "es una falacia" y puso como ejemplo lo ocurrido en Rosario y Santa Fe en los últimos años, algo que ya esgrimían como argumento los principales referentes del Frente Progresista. "Grandes organizaciones criminales con manejo de mercados de droga fueron detenidas y judicializadas por delitos ordinarios como asociación ilícita, homicidios, extorsión, etc. Y aunque en los procesos chorreaba droga, la justicia federal no intervino. Hubo vista gorda de algunos jueces y fiscales, y también de la política", denunció.

En rigor, la judicialización de bandas como la de Esteban Lindor Alvarado Sain la atribuye a la labor de fiscales provinciales y del Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación que él dirigió durante la gobernación de Miguel Lifschitz. Y anteriormente, su antecesor Maximiliano Pullaro decía lo mismo por la detención y enjuiciamiento de los principales referentes del clan Cantero y la banda Los Monos.

"Ese contrapunto entre problemas federales y provinciales no es cierto. Hay problemas que independientemente de la competencia federal, son de relieve muy fuerte y con repercusión y consecuencia muy importante para la provincia. En Santa Fe, las grandes organizaciones criminales, muy diversificadas, con una densidad económica enorme, con manejo de mercados minoristas fundamentalmente de drogas pero dedicadas a delitos diversos, fueron identificadas, judicializadas, detenidas por la justicia provincial", abundó Sain.

"Pese a que chorreaban droga por los cuatro costados, incluso en los proceso judiciales se ventilaba eso, la justicia federal no intervino. Lo hicimos a través de imputaciones por asociación ilícita, homicidios, encubrimiento, extorsión... delitos ordinarios. Pero hubo voluntad política de un conjunto de fiscales con el nuevo sistema adversarial, jueces de garantías que respaldaron la labor y algún sector policial no comprometido con esas organizaciones que avanzaron en la desarticulación de ese conjunto de eventos", argumentó.

El gobernador tucumano, Juan Manzur, como anfitrión, junto a Sergio Massa y Sabina Frederic, en la reunión del Consejo de Seguridad Interior. (Télam)

"Esa distinción 'provincial / federal' es una falacia, una forma de des responsabilizarnos las provincias de lo que nos toca. Gran parte de esos mercados se regenteaban a partir de la protección de la propia policía provincial. No existían esas redes criminales sin protección de policía provincial. En toda la desarticulación de la primera y segunda línea cayeron también altos jefes policiales. Con lo cual, es una falacia decir que eso era un problema de carácter federal", cargó el ministro. Y acto seguido, señaló "la vista gorda que hicieron algunos jueces y fiscales y también de la política, durante más de una década".

Por otra parte, buscó desterrar la relación causal entre tráfico de drogas y marginalidad, periferia urbana. "Gran parte de ese mercado se estructura porque la gente consume drogas, y está más o menos estudiado en mi provincia que el grueso de ese consumo es recreativo, no es problemático. Y eso no responde a cuestiones de seguridad. No es el fracaso del aparato de seguridad que hace que haya una quintuplicación en los últimos diez años del consumo de cocaína y marihuana. Eso tracciona el conjunto de mercados y es un problema local, no federal".

Sain puso de relieve los vínculos entre las economías delictivas y la economía formal, y por lo tanto, la falta de control estatal adecuado que impida esos puentes.

No compren cosas robadas o sustancias prohibidas; no alimenten mercados ilegales cuyos “gerentes” compiten comercialmente a los tiros. Tambien favorece la actividad criminal quien hace esto — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) February 9, 2020

"Las investigaciones dan cuenta de una gigantesca rentabilidad económica, y eso no se invierte en el conjunto periférico donde en teoría está el problema del narcotráfico en las grandes ciudades santafesinas, sino que se invierte en la economía formal de las grandes ciudades, en los centros financieros y en la economía informal también. Acá tenemos un tercer componente de que acá no es un problema de carácter federal".

Lo que sigue es la grabación de la reunión del Consejo de Seguridad Interior. Sain habló al final, en el momento 4:58:23