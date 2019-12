Precarizados municipales cortaron calles para reclamar por su continuidad laboral

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Los estatales se hicieron sentir en el centro. Su continuidad laboral peligra.

Trabajadores nucleados en los gremios del Estado realizaron este lunes dos cortes multitudinarios y simultáneos por tiempo indeterminado en el microcentro rosarino. La medida es en defensa de los cientos de puestos de trabajo municipales que corren peligro y ante la falta de respuestas concretas por parte del Ejecutivo.

La protesta tuvo como protagonistas a las trabajadoras del Teléfono Verde, quienes a partir de las 7 y en medio de una lluvia torrencial se apostaron en la puerta de Desarrollo Social y en el Palacio de los Leones. Es que este martes 31 de diciembre será el último día de contrato de las 24 profesionales que integran el dispositivo.

"Reclamamos la continuidad laboral de 200 trabajadores, pero especialmente de las 24 trabajadoras del Teléfono Verde ya que mañana es el ultimo día de trabajo para ellas", señaló en dialogo con Si989.com Liliana Leyes, secretaria de ATE.

Y agregó: "El viernes no las dejaron ingresar a su lugar de trabajo y no hubo una comunicación formal ni explicación de por qué. Sabemos la situación de emergencia en que asumió la gestión y por eso no pedimos pase a planta sino continuidad, algo que no afectaría el presupuesto. Pedimos que los contratos sean de doce meses".