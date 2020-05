Perotti y Katopodis recorrieron las obras en el hospital modular de Baigorria

Escrita por: Redacción Rosario Plus

En los primeros días del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el gobierno nacional dispuso la construcción de doce hospitales modulares de emergencia para fortalecer el sistema de salud ante la pandemia del Covid-19 (coronavirus), y uno de los puntos elegidos fue Granadero Baigorria, al norte de Rosario.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, recorrió este miércoles por la tarde junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, la última etapa de la construcción del efector de salud.

"Este, como cada hospital modular que está construyendo el gobierno nacional, tiene 24 camas de terapia intensiva, 52 camas de terapia intermedia y va a ser un aporte en el fortalecimiento y la ampliación de las red pública de salud", dijo Katopodis tras la recorrida.



El ministro subrayó que la construcción de los doce hospitales modulares en distintos puntos del país fue "por indicación del presidente" Alberto Fernández.



En el caso del santafesino, el nosocomio de campaña está situado en un terreno lindante con el Hospital "Eva Perón".



Tras la recorrida por las obras, que están a punto de terminar, Perotti dijo que "tenemos esta posibilidad enorme de tener instalaciones e infraestructura que no solo nos va a permitir enfrentar la pandemia de otra manera, sino que va a quedar instalada como un refuerzo importante y valioso para la región".



Además, el gobernador santafesino sostuvo que "esta obra se complementa con el refuerzo en el resto de la provincia" y agradeció a la gente "por el esfuerzo del aislamiento, que nos ha permitido mejorar ya el 50% de la capacidad de camas críticas en el sector público".



Perotti señaló que "ojalá esta infraestructura no la tengamos que usar nunca", y subrayó que "eso lo conseguiremos si seguimos cuidándonos de la mejor manera para no contagiarnos" de Covid-19.

El pabellón hospitalario cuenta con 1070 metros cuadrados y estará conformado por dos áreas diferenciadas: el sector de servicios y cuatro pabellones dormitorios.