Perotti quiere a los chicos en la escuela: "Es el programa más importante"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Al menos ocho mil santafesinos no se anotaron para volver a clases este año. El dato preliminar que se desprende de una encuesta preocupa especialmente al gobernador y a la ministra de Educación provincial, que este viernes encabezaron la primera mesa departamental del Programa “Todas las chicas los chicos en la escuela aprendiendo”.

En Cañada de Gómez, junto a docentes y autoridades educativas, Perotti fue claro: “Este es el programa más importante de estos cuatro años”.

“Algunos dirán 'bueno está bien pero no tengo lugar en la sala'. Habrá que construirla, no podemos perder la oportunidad de que alguien no pase por esa sala de cuatro años”, enfatizó el gobernador en su discurso.

No es la primera vez que desde el gobierno provincial manifiestan su preocupación por la deserción estudiantil. Ya en campaña Perotti había manifestado la necesidad de “buscar” a todos aquellos que abandonaron sus estudios para convencerlos de retomar.

“Si trabajamos en valores, el resultado de esta provincia va a ser muy superior. Eso queremos que sea, fundamentalmente, para todos los santafesinos una prioridad. Para nosotros, el inicio de este programa, el hacerlo y acompañar al equipo, y comenzar ya y tener todo un mes intenso de tarea es decirles: esto para nosotros es prioritario y los necesitamos, desde los chicos, los docentes, los gremios, las comunas, las municipalidades, los legisladores, los necesitamos a todos”, concluyó el gobernador.

Las mesas departamentales se llevarán adelante en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe con la presencia de docentes, entidades gremiales, instituciones intermedias y estudiantes. El lunes 3 de febrero continuarán las actividades en Helvecia y Romang.

El resto:

4 de febrero: Tostado (mañana) y Vera (tarde)

5 de febrero: San Justo

6 de febrero: Esperanza (mañana) y La Pelada (tarde)

7 de febrero: Casilda

10 de febrero: Murphy (mañana) y Villa Cañás (tarde)

11 de febrero: Villa Constitución (mañana) y Roldan (tarde)

12 de febrero: El Trébol (mañana)

13 de febrero: Santa Fe (mañana y tarde)

17 de febrero: Florencia (mañana) y Reconquista (tarde)

18 de febrero: San Cristóbal (mañana) y San Guillermo (tarde)

19 de febrero: Frontera (mañana)

20 de febrero: Aldao (mañana) y Rafaela (tarde)

21 de febrero: Pérez (mañana) y Fighiera (tarde)

27 de febrero: Rosario (mañana y tarde)

28 de febrero: Las Parejas (mañana) y Gálvez (tarde)