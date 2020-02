Mariela Natalí murió ahogada en el arroyo, pero investigan si hubo un ataque sexual

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Mariela Natali, la mujer sanlorencina que era buscada hace dos semanas en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, murió por "asfixia por sumersión" de acuerdo con los resultados de la autopsia realizada el jueves por orden de la Justicia en el cadáver hallado el martes en un arroyo de esa región, y los investigadores esperaban nuevas pericias para conocer la data de su muerte, revelaron fuentes judiciales.



El fiscal de instrucción móvil de Cosquín, Raúl Ramírez, confirmó que la madre de Natali había confirmado el jueves a la tarde la identidad de la mujer, quien había sido vista con vida por última vez en la zona del Balneario La Toma el martes 4 de febrero.



Ramírez remarcó que el cadáver no mostraba rasgos de violencia pero explicó que pese a ello hubo mucha precaución para dar detalles a la prensa, ya que se buscaba descartar que “haya sufrido algún ataque físico o abuso sexual”, lo que no pudo comprobarse por los estudios forenses.



“El resultado de la autopsia médico forense indica que la causa de la muerte sería asfixia por sumersión, restarían realizar estudios complementarios para determinar en forma fehaciente la fecha de data de la muerte”, remarcó el fiscal.



Luego de la desaparición y al no tener noticias de Natali, de 44 años, la familia radicó la denuncia por lo que se montó un operativo de búsqueda en la zona, coordinado por la fiscalía y la Dirección de Defensa Civil provincial, a cargo de Diego Concha.



Luego de dos semanas de búsqueda incesante con cuadrillas que agrupaban entre 55 y 60 efectivos por día, el cadáver de la mujer apareció el martes por la tarde en una zona de bosque frondoso, a unos 200 metros debajo de un sendero y junto al cauce de un arroyo , donde estaba sumergido.



Ese mismo martes los investigadores afirmaron el hallazgo y recién el miércoles pudieron confirmar que las pertenencias que se encontraban en cercanías al cadáver eran de Natali, aunque debieron realizar un operativo de rescate que llevó buena parte de la jornada, con equipos técnicos para subir el monte por senderos muy complicados.



Además, portaban equipos de peritajes que hicieron más lenta, tanto el ascenso como el descenso, ya con el cuerpo de la mujer, que fue revisado en primera instancia en el centro de operaciones montado en el balneario, aunque no se pudo determinar su identidad con los primeros exámenes.



Las fuentes recordaron que por eso los pesquisas aguardaron hasta el miércoles para confirmar que el cuerpo correspondía a Natali, cuya desaparición generó varias hipótesis durante las últimas dos semanas, ya que a pesar de los extensos rastrillajes no había indicios de su paradero.



El cadáver apareció a cinco kilómetros de la denominada zona cero, que era el balneario La Toma, donde fue vista por última vez la mujer.



La causa fue caratulada por la fiscalía como "muerte de etiología dudosa".



Natali, de 44 años, con domicilio en la localidad santafesina de San Lorenzo, viajó a Córdoba para cuidar la vivienda de un familiar.



Por el operativo de rescate, permaneció cerrado al público el cerro Uritorco, un lugar frecuentado por turistas que ascienden por un sendero demarcado, de 5.000 metros, que llega a una de las cimas más altas del Valle de Punilla.