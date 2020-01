Los rugbiers ya “habían tenido problemas en otras salidas nocturnas"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El apoderado legal del club Náutico Arsenal de Zárate, institución donde practican rugby los 10 detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, aclaró que los jóvenes ya habían participado de hechos de violencia en salidas nocturnas.

"Dentro del club no hay sanciones existentes para ninguno, pero sí tenemos conocimiento, porque en Zárate las cosas se saben, de que parte de este grupo que está ahora detenido en Villa Gesell había tenido problemas en otras salidas a la noche en nuestra ciudad, en donde era una práctica habitual golpear a una persona entre varios", señaló el abogado Marcelo Urra en diálogo con TN.

"No es la primera vez que llega a nuestro conocimiento, no al club en sí sino de la sociedad, que hay una golpiza a un menor o una persona por parte de cuatro o cinco personas que lo atacan, y da la casualidad o no, de que algunos de los agresores son los que están detenidos", continuó el letrado.

Asimismo, el abogado señaló que el club tomó la decisión de suspender a los cuatro socios activos que se encuentran detenidos: Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Alejo Milanesi y Blas Cinalli. Otro de los involucrados, Juan Pedro Guarino, no pertenece más a la institución desde 2019 y los otros cinco jugaban en el equipo sin estar asociados. "Si bien estamos ajenos a los hechos de Gesell, los jóvenes están involucrados en algo que afecta mucho a la imagen que pregona el club con sus asociados y sus deportistas", explicó.

Al ser consultado sobre el motivo por el cuál no fueron sancionados antes, teniendo en cuenta los hechos de violencia de los que se tenía conocimiento, Urra respondió: "El club tiene que respetar un estatuto. Tomamos conocimiento a la causa de Gesell y decidimos sumarlo a los eventos que pasaron en Zárate".

"Si bien hay gente detenida en Gesell que participó de esas peleas contra una persona en grupos, no se llegó a semejante locura. Tampoco eran todos los fines de semana. Hay eventos anteriores, pero no son consecuentes de todos los fines de semana lo mismo", completó Marcelo Urra.