Los productos de la Canasta Básica Alimentaria subieron 52,8% en 2019

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subieron 52,8% promedio a lo largo de 2019, lo que determinó que una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitara al cierre del año percibir ingresos por $ 15.584,14 para no caer en la indigencia, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En tanto, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) subió también el 52,8% durante al año pasado, con lo cual una familia necesitó alcanzar ingresos por $.38.960,33 para no caer debajo de la línea de la pobreza.



Según el informe de la dependencia oficial, la Canasta Alimentaria, que mide la evolución de los precios de productos alimenticios necesarios para la subsistencia, y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, registró en diciembre una suba del 3,2 %.



En tanto la Canasta Total, que mide la necesidad de alimentos y bebidas, indumentaria y el pago de servicios, subió en el último mes del año 3,6% respecto a noviembre, a pesar de estar congeladas las tarifas de los servicios públicos y el transporte.



La última medición del Indec, dada a conocer en octubre sobre datos del primer semestre del año, registró que el 35,4% de los habitantes estaban por debajo de la línea de la pobreza, y, dentro de ellos, el 7,7% eran indigentes.



Estos niveles registrados en el primer semestre del año estuvieron incluso por sobre los del segundo semestre del 2018, cuando el nivel de pobreza fue del 32% y el de indigencia se ubicó en 6,7%.



Con una población estimada en 45 millones de habitantes, la pobreza estaría afectando a 15,9 millones de habitantes, entre los cuales se encuentran 3,4 millones de personas estarían en la indigencia.



Hasta octubre, último registro tomado por el Indec, el Índice de Salarios aumentó 41,5% respecto a igual mes del 2018, frente a una inflación minorista del 50,5%. Ahora se sabe que la inflación durante todo el año pasado alcanzó el 53,8%, pero no se advierte que haya habido mayores aumentos de salarios durante noviembre y diciembre.



El organismo dio cuenta que este crecimiento durante octubre de 41,5% en los últimos 12 meses se debió a la suba del 44,2% de los salarios del sector privado registrado, del 42,6% en los de los empleados públicos y del 32,5% del para los ingresos de los trabajadores “no registrados”.