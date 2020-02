Lenín Moreno: "El acoso es cuando viene de una persona fea"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, afirmó que “a veces” las mujeres denuncian acoso “cuando viene de una persona fea”. Tras recibir un sin fin de críticas por el comentario, el mandatario pidió disculpas.

En un encuentro con empresarios en Guayaquil, Moreno señaló que los hombres están “sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso”.

“Yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad, y está bien que lo hagan, pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas en el acoso. Es decir que el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada, de acuerdo con los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso”, expresó el presidente ecuatoriano.

Además, el mandatario señaló que a veces “exageramos en las cosas, exageramos en los géneros”. En esa línea, contó que hace días escuchó a un "experto en lenguas" que cuestionaba a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, porque había exigido que al referirse a su cargo se la trate con el género femenino, es decir como presidenta y no como presidente. “El experto decía que no hay tal, que por favor dejemos de rebuscar. Obra de desocupados que no tienen nada que hacer, sería bueno ponerlos a trabajar, a pensar en cosas que realmente sean prácticas y que sirvan en la vida cotidiana y que puedan enseñarles a sus hijos, a los jóvenes, a sus alumnos, cómo vivir, qué hacer en la vida”, manifestó Moreno.

“Inclusive los jóvenes, yo recuerdo cuando era joven..., teníamos que aprender de sexualidad por el camino supuestamente más experimental, que generalmente nos llenaba de mitos y de tonterías la cabeza. Sería bueno que en las escuelas se enseñe eso; decíamos, que realmente se empezó a dar clases de educación sexual”, agregó.

Unas horas después de su exposición en el encuentro con empresarios en Guayaquil, el ex vice presidente de Rafael Correa pidió disculpas.

En mi comentario sobre el acoso, no pretendí minimizar un asunto tan grave como la violencia o los abusos. Me disculpo si se entendió así. ¡Rechazo la violencia contra la mujer en todas sus formas! — Lenín Moreno (@Lenin) February 1, 2020

