La venta de cerveza artesanal en Rosario cayó 95% durante la cuarentena

Escrita por: Redacción Rosario Plus

1 de 1 - Algunas cervecerías se las ingenian con los botellones y latas, pero no alcanza.

Las fábricas y bares cerveceros de la ciudad enfrentan una caída en las ventas cercana al 95 por ciento, en el marco de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Desde el sector advierten que la reactivación será mas paulatina que en otros rubros y solicitan ayuda al Estado para afrontar el pago de impuestos, debido a que siguen generando gastos fijos aun sin producir.

"La mayoría de las cervecerías ha bajado un 95 por ciento su capacidad de venta. Actualmente estamos trabajando de poco a nada. Solamente vendemos productos enlatados a través de delivery", señaló en dialogo con Rosarioplus.com Guillermo Martínez, presidente de la Cámara Rosarina de Artesanos Cerveceros. En tanto, cabe señalar que en Rosario hay alrededor de 70 bares y cervecerías.

En este sentido, el empresario vaticinó que los próximos meses "van a ser muy complicados y muchas fabricas van a cerrar porque no van a aguantar los gastos fijos que se siguen generando sin tener nada de facturación. Como están cortadas las cadenas de pago, todo lo que tenemos vendido y por cobrar esta muy difícil de poder llegar a concretarlo".

"No estamos trabajando pero los productos que tenemos producidos los tenemos guardados en frio y seguimos consumiendo energía eléctrica", explicó Martínez. En este marco, detalló que el principal pedido del sector es ser eximido del pago de impuestos estatales y también de los alquileres.

"A nosotros nos bajaron las ventas a cero y la recuperación va a ser larga y lenta. La actividad de los bares no se va a largar de golpe y además la gente no va a asistir porque no va a tener dinero. Es una coyuntura muy complicada y muchos ya veníamos con deudas del año anterior", agregó el dirigente. En algo más de 40 días de aislamiento, bajaron sus persianas al menos dos cervecerías y vaticinan que serán muchas más.

Panorama nacional

Según un relevamiento reciente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA), el sector tuvo una caída del 90% en sus ventas desde el 16 de marzo en adelante “porque cerca del 80% de las empresas vende casi la totalidad de su producción a bares y restaurantes que hoy están cerrados”.

Asimismo, el informe advierte que a raíz de la ruptura de la cadena de pagos, “más del 50% de los productores estiman que no podrán cobrar la mitad de los productos ya vendidos”, lo cual se suma a un 75% de productores que se encontraban con deudas previo a la cuarentena.

En relación a la pérdida de puestos de trabajo en el sector, un 35% de productores aseguró que sin financiamiento del Estado, tendrán que reducir la cantidad de empleados, al tiempo que un 30% afirmó que ya desvinculó parte de su personal.