La estrategia de Perotti para conseguir la Ley de Emergencia

Legislatura, caja de resonancia política. Habrá extraordinarias, pero ¿en enero o en febrero?

El paquete de leyes de emergencia que el gobernador Omar Perotti envió a la Legislatura provincial consiguió la media sanción del Senado, pero finalmente fue rechazado por la Cámara de Diputados. Sin embargo el oficialismo no bajará los brazos para conseguir los recursos necesarios para enfrentar la crisis.

El jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, afirmó en Sí 98.9 que el gobernador enviará las iniciativas de forma individual para insistir con su debate en extraordinarias.

“Posiblemente cambiemos la estrategia y hagamos ya no un paquete de una sola ley, sino leyes separadas. Pero la verdad que sería hipócrita de parte nuestra no plantear la emergencia porque la provincia necesita herramientas excepcionales en el momento de una coyuntura política específica” sostuvo en contacto con Ya Fue.

Y al respecto agregó: “Si no tenemos herramientas para trabajar sobre la crisis que estamos viviendo va a ser difícil que lo podamos solucionar a corto plazo”.

Busatto consideró que “leer la emergencia como un achaque a la gestión anterior es un error” y rechazó la negativa de los representantes del socialismo al paquete de Perotti.

“Hemos solicitado una situación de emergencia para poder tener herramientas y hacernos cargo de una provincia complicada. No me interesa saber si es responsabilidad de Binner, de Bonfatti o de Lifschitz. Me interesa tratar de que los santafesinos no vean que esa complicación les llegue al día a día” puntualizó el legislador justicialista y llamó a la unión en la Cámara de Diputados.

“Apelo a que tengamos un diálogo y un entendimiento en la Cámara de Diputados y avancemos estratégicamente con leyes importantes, como estas emergencias” finalizó.