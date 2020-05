La Provincia confía en que recibirá subsidios al transporte por seis meses más

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Los subsidios de Nación destinados al transporte de Santa Fe culminan este jueves 30 de abril y, en este marco, desde la administración provincial aseguran que se prorrogará el acuerdo por seis meses más. Asimismo, descartan un aumento de tarifas aunque advierten que el panorama del sector "es compleja" debido a la notable baja de pasajeros.

"Los subsidios van a seguir, lo que todavía no tenemos definido es cómo. Estamos hablando de prorrogarlo seis meses mas", aclaró en dialogo con Sí 98.9 Osvaldo Miatello, secretario de Transporte de Santa Fe.

Y subrayó: "El del transporte es un sistema que esta absolutamente colapsado. Larga y media distancia no están funcionando y el resto esta trabajando con el 10 por ciento de pasajeros de lo habitual. En materia de transporte, la recaudación en la Provincia cayo de 300 a 10 millones mensuales".

Por otro lado, el funcionario adelantó que "no hay ninguna posibilidad de aumento de tarifa, primero porque la situación de la gente no da para mas pero también porque con la cantidad de pasajeros que esta viajando eso no incidiría en nada".

"Las empresas que están funcionado pierden mas que las que no, porque la cantidad de pasajeros es tan escasa que no alcanza para cubrir el combustible", explicó al tiempo que reveló que en el caso de las primeras, los subsidios cubren alrededor del 70 por ciento de los sueldos mientras que en las segundas no llegan al 50 por ciento.

"Es una situación compleja. Seguramente va a haber tensión al momento del pago de sueldos. El mes pasado muchas empresas tuvieron que apelar a créditos para pagar una parte", sumó Miatello, quien indicó que esta situación continuará por un tiempo considerable debido a que "el transporte es uno de los lugares de propagación del virus".