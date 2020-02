La Bolsa suspendió a Vicentín como operadora del Mercado de Granos

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) suspendió a la empresa agroindustrial Vicentin como operadora del Mercado Físico de Granos hasta que "se acredite la homologación del acuerdo preventivo logrado con sus acreedores".

Tras la presentación del lunes de la empresa de una solicitud para la apertura de un concurso preventivo de acreedores por no poder hacer frente a sus deudas con proveedores y entidades financieras, la entidad bursátil rosarina decidió suspenderla este martes como operadora de su mercado físico de granos.

La decisión publicada en la resolución 01/2020 de la Bolsa fue tomada en base a lo expuesto en el artículo 10 del Reglamento de Operadores del Mercado Físico de Granos, el cual establece que "la presentación en concurso preventivo de una firma operadora determinará la suspensión de la misma hasta que se acredite la homologación del acuerdo preventivo logrado con sus acreedores".

Asimismo, el artículo 35 indica que "las firmas operadoras suspendidas, cualquiera fuese el carácter de la suspensión, quedan inhabilitadas para actuar en el mercado por el tiempo que dure la suspensión, estándoles vedadas la concertación y registración de operaciones en la Bolsa".

Ayer, el directorio de la firma confirmó que solicitó "el concurso preventivo ante el Juzgado de Primera Instancia Distrito Número 4 en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de Reconquista", en la provincia de Santa Fe.

En total, la deuda de Vicentin es de US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y, otros US$ 350 millones, con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, con $ 18.000 millones, seguido por el Provincia con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.