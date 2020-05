Jueves con paro y protesta frente al hospital Centenario

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Profesionales de la atención primaria en salud nucleados en Siprus y en ATE Rosario confirmaron que irán al paro este jueves en el marco de una jornada nacional de lucha, en reclamo de reapertura de paritarias, pases a planta y pago de salarios y adicionales con hasta 8 meses de deuda. En la ciudad además habrá una protesta frente al hospital Centenario.

Desde ATE precisaron que será un paro con sostenimiento de guardias mínimas, mientras que el anuncio de Sirpus es en efectores de toda la provincia donde se insistirá en la urgente protección del personal abocado a la crisis sanitaria, con la provisión de elementos de calidad y en cantidad necesarios. En Rosario habrá un ‘aplausazo’ a las 10 frente al nosocomio de Urquiza y Francia.

La Secretaria General de ATE Rosario, Lorena Almirón subrayó que los motivos de fondo son “la reapertura de paritaria, porque realmente no tendríamos que estar discutiendo un bono sino un salario digno para todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, el pase a planta, la renovación de contratos en todos los niveles y la reincorporación de las personas despedidas en la era Macri”.

"Es insostenible que en esta situación de pandemia no podamos tener comunicación con el Ministro de Salud que en los seis meses de gestión no recibió nunca a los profesionales que estamos garantizando la atención de la crisis sanitaria. También es inadmisible que el gobernador de la provincia diga que para discutir nuestras condiciones de trabajo en los hospitales y centros de salud debamos esperar hasta fin de año. Esta situación no se da en casi ninguna otra provincia de Argentina", expresaron desde SIPRUS.