Gastronómicos no utilizarán apps de delivery a modo de protesta

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Bares y restaurantes de las principales ciudades del interior del país realizarán este martes un “Apagón APP” en protesta por las "abusivas comisiones" que pagan a las empresas de delivery. Aseguran que las mismas superan 1/3 del total de las ventas a domicilio y que se han incrementado desde el inicio de la pandemia.

Con el inicio del aislamiento social obligatorio y el consiguiente cierre de bares y restaurantes, el único canal habilitado para la venta de comidas elaboradas pasó a ser el delívery, el cual se comercializa casi su totalidad a través de PedidosYa, Rappi o Glovo.

Desde AEHGAR manifestaron que la medida consistirá en la desconexión de los bares del sistema de las aplicaciones durante este martes, lo que impedirá que puedan gestionarse órdenes por medio de ese canal, aunque aclararon que los comercios estarán abiertos y seguirán recibiendo pedidos por medios propios, como el telefónico, whatsapp o redes sociales.

“Las comisiones de estos portales siempre fueron altas, pero desde el comienzo del aislamiento obligatorio se incrementaron para nuevos usuarios hasta el 35% más iva y gastos, lo que redondea picos del 43%, todo ello amparado por la nula regulación que el estado ejerce en esta materia, a quien exigimos tome urgentes medidas para resolver estos abusos”, precisaron desde la cámara empresaria.

“El vínculo es tan arbitrario y desigual que ellos deciden comisionar sobre el precio total de venta, incluido el IVA, lo que es un disparate”, sentenciaron al tiempo que subrayaron que "el problema es común a todas las localidades donde operan las APPS, por lo que la protesta adquirirá escala nacional, con miles de empresas adheridas en toda la extensión de nuestro país".

La respuesta de los laburantes

Desde la Red de Precarizados de Rosario se manifestaron en contra de la particular protesta que este martes lleva adelante el sector gastronómicos. Preocupados porque no podrán llevar adelante sus actividades pidieron no ser víctimas de la medida.

“No aceptamos ser nosotros, laburantes de las aplicaciones o bares y restaurantes, quienes perdamos en esta crisis como siempre. Exigimos que los sindicatos de comercio, de cadetes, pasteleros y gastronómicos defiendan nuestros derechos”, indicaron.

Resumieron: "El apagón es una disputa entre empresarios gastronómicos y empresarios de las apps de deliverys para ver quién gana más. El martes 20 seremos los trabajadores de las apps los que no tendremos trabajo para llevar la comida a nuestras casas. Exigimos que las patronales de Pedidos Ya, Glovo y Rappi nos paguen el día de trabajo".