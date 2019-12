Fiscalía de Estado de Bolivia ordenó la detención de Evo Morales

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La Fiscalía de Estado de Bolivia emitió una orden de aprehensión en contra del ex presidente de su país Evo Morales, que se encuentra actualmente en Argentina, y a quien el Gobierno interino de Jeanine Áñez acusó por los supuestos delitos de "sedición" y "terrorismo".

Lo informó el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, quien compartió una imagen con la resolución en su cuenta oficial de Twitter.

Murillo se encuentra en reuniones de la OEA en Washington, Estados Unidos, donde recalcó que Morales “tiene una denuncia de terrorismo” en su país junto a Juan Ramón Quintana y consideró que “tendrán que responder a la Justicia en los próximos días”.

Morales abandonó Bolivia el pasado 11 de noviembre después de que las Fuerzas Armadas le forzaran a dejar el cargo en el contexto de una crisis política producida por protestas iniciadas en octubre y denuncia de fraude en los comicios presidenciales, se mantuvo en total hermetismo. y recibió asilo en México.

Hace seis días fue su arribo a Argentina, donde recibió asilo político. Vino acompañado de su ex vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller Diego Pary Rodríguez, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA José Alberto Gonzáles.