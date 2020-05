Falabella recortará en un 20% el sueldo de sus trabajadores en Rosario

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La sucursal local de Falabella en Rosario comunicó a sus empleados que en el mes de mayo les abonará el 80% de sus salarios. La tienda está cerrada desde el 16 de marzo y la mayoría de los trabajadores no puede concurrir a su trabajo. Los únicos que se encuentran activos son los administrativos que realizan teletrabajo.

En comunicación con Sí 98.9, María Ramírez, delegada de los trabajadores, contó que "a fines de la semana pasada nos enteramos que Falabella resolvió con la Federación Argentina de Empleados de Comercio, de la cual dependemos, recortar un 20% los sueldos de los empleados que no están concurriendo a trabajar".

La medida afecta directamente a la mayoría de vendedores y cajeros que debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio no están concurriendo a sus puestos de trabajo.

"Lamentablemente cuando la empresa conviene con la FAECYS, hicieron un amparo marco donde se amparan en el artículo 223 bis, de fuerza mayor", detalló Ramírez.

La delegada se lamentó: "Hasta que no nos descuenten este porcentaje no podemos hacer nada". Aunque anticipó que "como delegados no queremos quedarnos de brazos cruzados".

"Pasan los gobiernos, pasan los años y siempre la variable de ajuste es el trabajador. No me sorprende que esto suceda", concluyó.