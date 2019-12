El socialismo dice que no votará "cualquier capricho" del gobernador

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El paquete de leyes enviado por el gobernador Omar Perotti divide aguas en la Legislatura de Santa Fe. Por un lado, el oficialismo insta a que sea tratado con urgencia y obtenga aprobación en las próximas horas. Sin embargo, desde la oposición -que es mayoría- advierten que necesitan más tiempo para debatir y aseguran que no hay “apuro”.

“Es un paquetazo de Navidad el que ha mandado. No compartimos el apuro, la necesidad del tratamiento express empujando a la Legislatura. Son temas muy sensibles. No se puede tratar de la noche a la mañana, y mucho menos la Ley de Emergencia”, señaló en diálogo con la prensa el diputado del Frente Progresista Joaquín Blanco.

Y agregó: “Es un caballo de Troya el que está intentando imponer, que esconde los superpoderes y en Santa Fe no tenemos esa tradición. No es necesario que un gobernador a golpe de birome pueda definir si toma deuda, si vende inmuebles, si cambia partidas o hace compras sin licitaciones. No es buen antecedente”.

En este sentido, el legislador socialista indicó que “desde el Frente Progresista estamos dispuestos a dialogar todo pero nadie puede empujar a nadie. Ni nosotros podemos ponerle palos en las ruedas ni Perotti puede pretender que la Legislatura sea una escribanía y que le votemos a mano alzada cualquier capricho”.

“Hay que tener mucho cuidado porque en la letra chica le estamos otorgando a un Ejecutivo competencias que ningún gobernador de Santa Fe tuvo desde 1983 hasta la fecha. Pedimos que se sienten en una mesa a dialogar”, concluyó.