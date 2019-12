El gobierno de Mendoza recula con la reglamentación de la ley minera

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El gobernador Rodolfo Suárez anunció este jueves que suspenderá la reglamentación de la ley minera, mientras se dará lugar a un diálogo abierto "sin generación de miedos, garantizando la paz social, porque lo que más quiero es cuidar el agua".

"Voy a suspender la reglamentación de la ley", adelantó este jueves al mediodía el mandatario y anunció que habrá debates para generar un diálogo abierto y consenso social, porque queremos cuidar el agua y que haya trabajo de calidad".

“El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social", indicó el mandatario en conferencia de prensa. Asimismo, criticó los “hechos de violencia, cortes de ruta, quejas de ciertos sectores, algunos muy violentos" y recordó que hasta “funcionarios recibimos amenazas y hostigamientos".

“La obligación del gobernador es mantener la paz social”, afirmó, y llamó a reflexionar en la actual situación en la que “Mendoza tiene un modelo económico que hace tiempo no crece ni genera riqueza, y donde hay un 40 por ciento de la población por debajo de la pobreza, que no comen o no pueden mandar a sus chicos al colegio y la están pasando muy mal”.

“En la campaña dije que íbamos a generar empleo para esa gente que la está pasando muy mal, y lo haremos haciendo las cosas bien, y preservando un bien tan preciado como es el agua”, afirmó.

Pese a las masivas protestas de los últimos días frente a la explanada de la Casa de Gobierno, los cambios a la Ley 7.722 fueron promulgados este martes y publicados en el Boletín Oficial. Principalmente, permitía el uso de sustancias químicas en la minería.

En las modificaciones de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 básicamente se habilitaba la utilización de cianuro y de ácido sulfúrico, lo que permitía separar los metales extraídos de la roca, habilitando la minería metalífera a cielo abierto, mientras que se mantenía la prohibición del uso del mercurio.

(Télam)