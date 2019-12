El gobierno contra la oposición: "Prefieren resguardar sus privilegios"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El paquete de leyes de emergencia que el gobernador Omar Perotti envió a la Legislatura provincial y que consiguió la media sanción del Senado, fue rechazado este lunes por la Cámara de Diputados. Tras la votación, desde el oficialismo se mostraron molestos con la oposición en lo que asoma como el primer cruce fuerte de otros tantos que podrán venir.

“Evidentemente la oposición no entiende, o prefiere no entender, la difícil realidad de la gente. No acompañar las leyes de emergencia es no entender las dificultades que viven los santafesinos y poner en riesgo la integralidad de los programas sociales”, señalaron a través de un comunicado.

En este sentido, solicitaron a la oposición y “en especial al presidente de la Cámara, Miguel Lifschitz, responsabilidad para dejar de lado las diferencias político-partidarias y pongamos por delante los problemas de los santafesinos”.

“Evidentemente, prefieren resguardar sus privilegios, no salir de la zona de confort y darle la espalda a las necesidades de la gente. Lo venimos diciendo desde hace tiempo: la provincia está en emergencia. No es un capricho; es una realidad de la cual hay que ocuparse”, remató la Provincia en un duro comunicado.

¿Y ahora?

Con el rechazo de un paquete de proyectos clave, la administración provincial puede quedar en jaque según deslizaron fuentes oficialistas.

Luego de lo ocurrido este jueves en la Legislatura el riesgo de un "retraso" en el pago de sueldos a los empleados públicos y jubilados es real. Por eso, el gobierno insistió en las críticas contra el oficialismo. "No nos podemos dar el lujo de tomarnos vacaciones: los santafesinos necesitan que le resolvamos los problemas ya", indicaron sobre el hecho de que el debate se retomará recién en un mes.