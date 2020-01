El ex jefe policial Villanúa refutó a Sain y negó vínculos con el delito

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El ex jefe de la Policía de Santa Fe Marcelo Villanúa desmintió este viernes que tenga algún vínculo familiar con la pareja del presunto ideólogo del atentado al casino City Center. Y adelantó que evalúa realizar acciones ante la acusación del ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, quien le atribuyó responsabilidad por la prosperidad del delito y la violencia urbana en la provincia.

Sain aseguró el jueves que iniciará una investigación en Asuntos Internos para determinar la relación de parentesco entre la pareja de Maximiliano "Cachete" Díaz (acusado como partícipe del homicidio en el City Center), Flavia B., y la esposa de Villanúa.

Consultado sobre la acusación, replicó: “No tengo ningún tipo de relación con esta persona sindicada (como autor del asesinato en el casino) ni con su pareja. No es sobrina mía, no es familiar mía ni de mi mujer, no hay relación sanguínea, no los conocemos ni nunca los vimos. No se cuál fue la fuente ni qué motivó semejante locura”.

En este sentido, criticó que “antes de tirarlo a los medios era muy fácil investigar”, y exigió conocer “quién fue la fuente y qué lo motivó a llevar esta información que es una mentira, que pudo llevar al ministro a equivocarse en sus declaraciones”, en las que analizó: “Busca correr los ejes de lo que está sucediendo”.

Sobre su carrera destacó: “Fui funcionario 31 años, desde el gobierno anterior al socialismo, no fui dueño de la policía, fui el jefe que marcó las directivas del Ministerio de Seguridad, y lo que se hizo está a las claras: hemos combatido siempre al narco delito, si están tras las rejas fue gracias a nuestra investigación”. La alusión responde a comentarios de Sain que no lo dejaban bien parado.

De esta forma aseveró estar “evaluando hacer algún tipo de acción, por el momento aclararlo es importante”.

Recordó que durante su gestión hubo muchas veces “meses de diciembre y enero con picos de criminalidad violencia y muertes”, por lo que desestimó la hipótesis de acciones de resistencia al cambio de autoridades en la seguridad santafesina.