El detenido por el crimen del ginecólogo publicó sobre “su amigo” en Facebook

La Policía de Córdoba detuvo en San Francisco al productor agropecuario Gerardo Luis Gette, quien será imputado, ya que se trataría del último que discutió con Daniel Casermeiro, el ginecólogo desaparecido y encontrado sin vida el pasado jueves, con el cuerpo parcialmente quemado y con una bala en la nuca.

Tres días después de la desaparición del ginecólogo, y cuatro antes de haber sido detenido, el propio Gette difundió una opinión sobre su búsqueda, criticando al periodismo, en su cuenta de Facebook. Mientras habla de “informantes de cuarta” evocó a su amigo desaparecido, el “Doc”.

“No soy amante de las redes sociales y realmente no estoy equivocado!!! Parte de la sociedad y el pobre periodismo que tenemos, las usan sin pensar en el daño que pueden causar a personas o familias, dando nombres, apellidos... realmente unas miserias humanas!!! Hoy estamos pasando una situación desesperante con la desaparición de mi amigo el Doc Casermeiro... A raíz de eso se realizan allanamientos, testimoniales, etc., lo cual me parece perfecto de parte de la policía y la justicia que hacen su trabajo. Pero es realmente triste para su familia y amigos, la falta de seriedad de todos éstos informantes de cuarta que se pelean por dar malas noticias. Hay que usar leyes penales para estos irresponsables!!!”, precisó en el posteo que continúa vigente en su cuenta.

