"El centro se muere", alertan los comerciantes

Escrita por: Redacción Rosario Plus

"El centro no resiste más", sentencian los comerciantes nucleados en la Asociación Casco Histórico, en un documento difundido este lunes, en apelación a los gobiernos municipal y provincial para que brinden un marco de sustentabilidad en medio de la cuarentena y, encima, de un paro de transporte público que -suponen- afecta todavía más la actividad económica en el área central.

"Pedimos ayuda concreta y rápida a las autoridades con dos gestiones claves para seguir subsistiendo y un pedido", resume el comunicado suscripto por el titular de la entidad, Fabio Acosta. Menciona comerciantes colapsados por deudas, locales que ya cerraron, empleados preocupados por su estabilidad laboral, y la falta de perspectivas que permitan imaginar una cercana recuperación de ingresos.

Los comerciantes ruegan por una solución al conflicto de los colectiveros, que no terminaron de cobrar su salario de abril y, por lo tanto, sostienen una huelga que lleva ya dos semanas. "Que las fuerzas vivas de la ciudad, municipio y Concejo gestionen con vehemencia ante quien corresponda, se ponga a funcionar el transporte público, tras un paro insólito e histórico que hace ya dos semanas, golpea con fuerza al centro de nuestra ciudad", indican.

El planteo es obvio: apunta que el Estado "debe garantizar el acceso y movilidad de los vecinos hacia sus trabajos en el centro y a los consumidores y jubilados que tienen que ir a los bancos, como así también, vecinos que están yendo a hacer tramites al correo y que van como pueden y según las posibilidades del empleador de pagar taxis o remises, o de algún familiar que los acerque en auto, las bicicletas son solo una opción para los que viven en el centro, más allá es inviable por la inseguridad y por las distancias", analiza el pronunciamiento mercantil.

También disienten con el horario vespertino establecido para el comercio minorista en la fase 4 de cuarentena. Piden que se los habilite a abrir desde las 10 AM, y hasta las 18. "Es el horario donde vemos algo de movimiento", argumentan.

"El centro -explican- no es comercialmente de cercanía, con los vecinos como clientes no alcanza. Como zona geográfica, tenemos sobreoferta", observan en comparación con la relación entre comercios y clientes potenciales en los barrios.

"Quedó demostrado con este paro de transporte, que no es sustentable el centro de nuestra ciudad, sin transporte público, ya que, no son comercios de cercanía, sin este servicio no alcanzamos la masa crítica de personas para funcionar al menos a mitad de su potencial, ya que recordemos que no hay actividad cívica, cultural ni oficinas públicas, lo que nos traía mucho público".

Por todo esto, Asociación Casco Histórico pide al gobierno la conformación de una mesa de trabajo multisectorial para pensar la recuperación económica presente y la post pandemia.