Denuncian violencia institucional en Villa Banana con "la impunidad de siempre"

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Mientras baja la cantidad de delitos debido al aislamiento preventivo, social y obligatorio y las fuerzas de seguridad se abocan casi exclusivamente al cumplimiento de las restricciones, aumentan las denuncias por amenazas, malos tratos, detenciones arbitrarias, golpes y la utilización de gas pimienta.

Desde Aquelarre, cooperativa textil que produce barbijos, denunciaron un nuevo caso de violencia institucional en Villa Banana. Según lo relatado en sus redes sociales, este domingo por la tarde alrededor de 35 jóvenes se encontraban en la cancha de fútbol ubicada en la calle Gálvez entre Río de Janeiro y Valparaiso, cuando la policía ingresó a la cancha disparando al aire "sin intentar entablar ningún tipo de diálogo con las personas presentes".

"Algunos jugaban a la pelota mientras otros estaban de espectadores", detallaron. Además, agregaron que "por razones obvias, los jóvenes intentaron escapar. Mientras la mayoría logró irse, la Policía atrapó a ocho de los jóvenes, revisándolos y tratándolos con la misma impunidad de siempre".

La cooperativa narró que en medio de la desesperación por escapar, una joven que se había trepado por una pared para salir de la cancha se terminó cayendo, lastimándose la espalda. "En ese momento nos comunicamos con el SIES quien se negó a mandar una ambulancia porque supuestamente no era tan grave, aunque la joven tenía dificultades para caminar y respirar además de no contar con recursos para realizar el traslado", recalcaron.

La joven fue trasladada por sus propios medidos al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, donde fue atendida e internada bajo observación. Finalmente, fue dada de alta y ya se encuentra recuperándose en su casa.

"En el día de ayer, los jóvenes de Villa Banana fueron víctimas de violencia institucional por parte de la policía y de los servicios de salud. Entendemos que el aislamiento es obligatorio y que debemos seguir cuidando nuestra comunidad y nosotros mismos a través de las medidas sanitarias a nuestro alcance pero no nos vamos a cansar de decir que: la cuarentena en los barrios no es la misma que en otros sectores y el tratamiento violento hacia los sectores populares por parte de la policía no es de ahora", concluyeron.

En los primeros días de abril, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, había pedido a las carteras de esa área en todo el país que instruyan a las fuerzas de seguridad de las provincias a "no avanzar sobre los derechos y garantías" de los ciudadanos y "evitar todo tipo de maltrato, violencia u hostigamiento" a las personas.