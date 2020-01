Convocan a una audiencia pública en el Concejo por la violencia en Rosario

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Por iniciativa de los ediles y diputados de Ciudad Futura y el Frente Social y Popular, el Concejo Municipal abrirá sus puertas el próximo miércoles para una audiencia pública en el marco de un enero de violencia extrema en Rosario. Invitan al debate a funcionarios de los tres poderes del Estado.

Organizaciones sociales y sindicales, empresarias y religiosas también podrán sumarse “para llegar a acuerdos que permitan abordar la crisis de seguridad que vive Rosario”, indicaron los concejales.

La edila Caren Tepp aseguró que: "No podemos naturalizar esta situación, por eso convocamos a abrir las puertas del Concejo Municipal para que no solo todos los poderes del Estado sino también la ciudadanía venga con sus ideas, sus aportes y su compromiso”, y abundó: “Esto no lo resuelve solo un Intendente, un ministro o un gobernador. Por eso convocamos a todos y todas a, desde la política, la justicia, la cultura, a aportar lo suyo. Esto es mafias o democracia y nos tenemos que involucrar todos".

A su turno, el diputado provincial Carlos del Frade enfatizó en el carácter multipartidario del encuentro al asegurar que: "La política no puede quedarse de brazos cruzados ante una crisis de seguridad como la que vive Rosario. Menos aún si entendemos que esto es una respuesta al intento de reforma policial que se está haciendo. Las bandas narco policiales que infunden terror en la población tienen mucho poder de fuego y plata, pero son una minoría. Y a las minorías se las combate con una mayoría movilizada. Esa es nuestra apuesta".

La audiencia pública, que tendrá lugar en el Concejo Municipal de Rosario el próximo miércoles 22 desde las 18, contará con presencia de referentes de distintos ámbitos y estará abierta a la participación ciudadana.