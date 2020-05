Choferes de colectivo seguirán de paro hasta que completen los salarios

Escrita por: Redacción Rosario Plus

La Unión Tranviarios Automotor seccional Rosario alcanzará este viernes los doce días consecutivos de cese de actividades en reclamo del pago de haberes correspondientes a abril. La confirmación llegó tras la audiencia que se realizó este jueves en la sede local del Ministerio de Trabajo. Sin acuerdo, pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo.

"Nación no aporta absolutamente nada para destrabar este conflicto que tiene el interior del país. No hubo ninguna promesa. Siempre nos dijeron que no hay mas dinero. La población merece una respuesta. La medida de fuerza va a seguir", señaló Sergio Copello, secretario general del gremio, en conferencia de prensa.



El dirigente subrayó que "la familia del transporte no aguanta dos días mas" sin percibir la totalidad del sueldo y contó que "el sector empresario manifestó que así no puede continuar prestando el servicio". En tanto, Copello adelantó que los trabajadores del sector evalúan sumar a la medida de fuerza algún tipo de movilización.

En Rosario, la huelga se inició el lunes de la semana pasada, en coincidencia con el comienzo de la apertura del comercio por la fase 4. Se trata de una situación inédita ya que el último registro de un conflicto tan extenso en este sector data de 1997. Asimismo, la medida de fuerza que tiene lugar en varias localidades del interior del país.