Caruana: "Entramos en un segundo brote"

El secretario de Salud Pública de la Municipalidad, Leonardo Caruana, afirmó que la ciudad está entrando en un segundo brote de casos positivos de coronavirus, luego de veinte días sin nuevos infestados, pero advirtió que por el momento no se revaluarán las medidas que se tomaron en las últimas medidas.

"Cerramos un brote de 98 casos confirmados, de los cuales 92 ya están recuperados", indicó el funcionario municipal, y agregó: "Entramos en un segundo brote en relación a casos".

En diálogo con Ariel Bulsicco, en Sí 98.9, el titular de la cartera de salud local comentó que gracias los 20 días sin casos confirmados de covid-19 en Rosario, la ciudad salió de la lista nacional de circulación comunitaria. Además, explicó que los nuevos infectados tuvieron contacto estrecho con una persona que retornó de un viaje a Buenos Aires.

El equipo móvil de salud pública, en barrio Los Pumitas. (Rosarioplus.com)

En referencia al control del acceso a la ciudad de viajantes y transportistas, Caruana señaló: "La realidad epidemiológica en Argentina hace que tengamos que ver el ingreso de personas a la ciudad".

"No hay una situación infalible donde nosotros no nos podemos contagiar, el virus es contagioso y podemos disminuir ese riego", insistió el funcionario y comentó: "No sabemos cuál es el final de la enfermedad ni cómo va a desarrollarse porque ha sido heterogéneo en el mundo".

Además, el secretario adelantó el trabajo de prevención que realizará el municipio, junto a Nación y la Provincia: "Tenemos que seguir trabajando, hoy vamos a empezar a realizar testeos a personas que no cumpliendo con la definición de caso sospechoso tienen algún síntoma".

El operativo, que lleva el nombre de Plan DetectAR, se realizará a partir de este lunes en cinco distritos de la ciudad (uno por día) con 50 tests a vecinos en cada zona apuntada.

"Porque tengamos un caso entra en re evaluación una etapa, tiene que haber un aumento exagerado de casos que cambien los índices epidemiológicos y hagan que uno ponga en cuestión determinada medida", destacó Caruana.