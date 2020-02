Campaña solidaria para comprarle una silla postural a un nene de Las Parejas

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Lorenzo nació con el síndrome de "Dandy Walker", una malformación congénita que le afectó toda la línea media de su cuerpo, y distintas patologías. Sin obra social ni recursos económicos, su mamá lanzó una campaña solidaria para comprarle una silla postural que ayude al traslado del pequeño.

El modelo de silla postural que se necesita se denomina “Cricket” y para adquirirla se necesitan 268.600 pesos. “Ahora está usando un coche huevito pero le queda chico y ya no entra”, contó Sami, la mamá de Lorenzo, en diálogo con Rosarioplus.com.

“Lorenzo no tiene obra social porque su papá biológico no se la pasa. Hace cinco años que estoy esperando que me la pase. Es todo burocrático y hay que esperar. Es un tema legal”, agregó Sami, que reveló que ya llevan recaudados cerca de 60 mil pesos.

El pequeño oriundo de la localidad de Las Parejas cuenta con una fan page en Facebook llamada “Todos por Lorenzo” a través de la cual su mamá realiza diferentes pedidos solidarios para costear lo que Lorenzo necesita, como tubos de oxígeno o sus terapias de rehabilitación.

Aquellos que quieran colaborar con Lorenzo pueden contactarse con su mamá Sami al 3471353185. Asimismo, el número de cuenta para realizar las donaciones es 3300045720450202467006. Ciudad de Las Parejas - Banco Santa Fe.