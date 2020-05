CABA sextuplicó contagios en 15 días y vuelven a cerrar 25 mil comercios

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este lunes que los casos de contagios de coronavirus en la ciudad de Buenos Aires "se multiplicaron por seis en los últimos 15 días", lo que significa "un crecimiento muy fuerte". Así lo afirmó tras encabezar, junto al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, el tradicional izamiento de la bandera en el 210 aniversario de la Revolución de Mayo, en la Plaza que lleva su nombre, en el centro porteño



En declaraciones a los periodistas, el jefe de Gobierno asumió que "es un tema de enorme preocupación" para las autoridades el "aumento de los contagios, que es muy significativo". "En los últimos 15 días los casos se multiplicaron por seis si tomamos los datos de ayer", precisó por el domingo.



Dijo que "no sabe" si ya se esta atravesando el pico", pero que estima que los casos"van a seguir creciendo" en los próximos días. "Uno de los sectores más sensibles son los barrios vulnerables, pero los casos están aumentando en toda la Ciudad", agregó. Asimismo, dijo que en los barrios vulnerables están "aumentando la asistencia alimentaria y repartiendo elementos de higiene".

#25deMayo, Plaza de Mayo, izamiento de la bandera argentina. ¡Felíz día de la Patria! ���� pic.twitter.com/dT1SW4twOd — Horacio Rodríguez Larreta ✋�������� (@horaciorlarreta) May 25, 2020



"Hoy tenemos viviendo en hoteles 1300 personas que están aisladas y ayer inauguramos el centro mas importante de aislamiento en Costa Salguero con 700 camas", agregó.



Al ser consultado sobre cómo será esta nueva etapa de la cuarentena, Rodríguez Larreta dijo que "el objetivo es cuidar la salud de la gente, como siempre fue el objetivo".

Vuelta atrás

Santilli, en tanto, explicó que la decisión oficial en CABA ha sido la de volver a cerrar alrededor de 25 mil comercios que habían reabierto diez días atrás como nuevas excepciones en cuarentena. Todo debido al crecimiento de casos positivos de coronavirus en los últimos días.

“El 30% de los comercios son de rubros esenciales, en los últimos días se había sumado otro 20% de locales; de ese 20, nosotros calculamos que el 11 va a tener que cerrar”, dijo. Esto implica que el 40% de los locales barriales abrirá sus puertas. Seis de cada diez continuarán cerrados y hay quejas de las cámaras que representan a las pequeñas empresas, que generan 7 de cada 10 empleos en la Capital.

“Nosotros veníamos planteando desde que empezó la pandemia que había que seguir muy de cerca la curva de casos y lo que ha pasado en los últimos 15 días es que pasó de 83 a 400 casos por día. Esa es una multiplicación de 5 veces. Lo que hemos decidido es no pasar a otra etapa de apertura de comercios. y en las áreas de mayor aglomeración, que no es toda la ciudad, no permitir que se abran comercios en esos sectores que no sean esenciales”, informó Santilli.

A la par, las autoridades decidieron que todos los trabajadores de actividades esenciales vuelvan a tramitar el permiso de circulación. A la par, habrá más controles en las calles, prioritariamente en los ingresos y egresos de Captital.

Los barrios en zona roja

Desde el martes 9 de mayo, los comercios minoristas como librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, decoración, materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías, podían abrir de lunes a viernes de 11 a 21 horas. También se habilitaba la venta de comida y bebida en formato “para llevar” en restaurantes, bares, cervecerías y otros locales gastronómicos de lunes a lunes a partir de las once de la mañana sin límite de horario de cierre; la construcción (solo excavaciones y demoliciones, de lunes a viernes, de 6 a 14) y la administración de escuelas privadas e institutos de formación no universitaria (desde las once de la mañana y sin horario de cierre). Además, regresaban en forma progresiva las ferias itinerantes de abastecimiento barrial (de 8 a 14 y de 15 a 21) con puestos ubicados sobre la calzada, más distanciados, con cierre de calles y demarcación.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la anulación de esta medida en 29 zonas, entre polígonos, ejes comerciales y centros de trasbordo, que limitarán la actividad comercial a los servicios esenciales. El objetivo es evitar las aglomeraciones de gente en procura de disminuir las probabilidades de contagio. “Es en las zonas que representan el 80% de la aglomeración de gente en la Ciudad, como Once, Av. Avellaneda o la zona de Scalabrini Ortiz y Córdoba”, dice un documento oficial del gobierno porteño.

(fuente: Télam e Infobae)