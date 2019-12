Arturo Puig y una experiencia mística con la Virgen de Guadalupe

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El actor Arturo Puig contó una experiencia mística que vivió en México con la reconocida Virgen de Guadalupe. Durante una estadía por trabajo, le recomendaron visitar una iglesia y tuvo un episodio que recordó con emoción.

"Tuve una hermosa experiencia mística con la Virgen de Guadalupe, en México. Estaba haciendo un trabajo y tuve que viajar. En un momento, en las grabaciones, ví a un viejo de barba blanca que reconocí como parte de la película Los 7 magníficos. Mi ídolo es Steve McQueen, entonces me acerqué a saludarlo; el tipo se puso contento y conversamos. Me contó anécdotas y me preguntó si había ido a ver a la Virgen de Guadalupe", contó en Incorrectas, el ciclo de América que por estos días conduce Karina Mazzocco.

"Le dije que no, y me aconsejó ir a una iglesia chiquita, no donde está el manto de la virgen si no a una pequeña que está detrás, subiendo una loma. Curiosamente ese día había poca gente. Fui a ver el manto primero, que es muy misterioso. Y después a la chiquita, como me sugirió este hombre. Había un cura con una sotana blanca inmaculada, me acerqué, me pidió que agachara la cabeza, mojó rosas y me las pasó por la cabeza. Salí con una emoción tremenda, no paraba de llorar", continuó.

"Al día siguiente le conté mi experiencia aquel hombre y le dije que en nuestro país los curas no usan sotana blanca. Me contestó que allí tampoco, y me dijo; a lo mejor era un ángel. Quedé impactado. Fue muy extraño lo que sentí", finalizó el actor.