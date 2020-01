Álvarez Castillo desconoce quién tiró el cerdo aunque igual lo hizo a la parrilla

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El animal arrojado desde un helicóptero en a la piscina del empresario textil Federico Álvarez Castillo, en la ciudad balnearia uruguaya, José Ignacio, generó cuestionamientos y la Justicia uruguaya investiga de oficio lo ocurrido. En medio de la polémica, hay algunos datos que se contradicen y otros que llaman la atención.

La fiscal del caso, Ana Carolina Dean, reveló que Álvarez Castillo cocinó a la parrilla y comió el animal luego de sacarlo del agua que según el propio empresario no era un cerdo sino un cordero.

En la filmación se ve cómo un animal fue lanzado desde más de 30 metros de altura a la pileta. El animal impacta en forma violenta en el agua y la pileta rebalsa al instante y la reacción de quienes filmaron no es de sorpresa, sino que parecen saber de la jugada, incluso se escuchan risas.

Pero Lara Bernasconi, modelo y pareja del empresario Federico Álvarez Castillo, habló del hecho y negó que supieran de antemano el episodio. “Lo único que tengo para decir es que nos tiraron un cordero muerto en nuestra pileta. Hay gente que reacciona riéndose, hay gente que reacciona... de los nervios. Viste que podés tener muchas reacciones. Nadie se rió de esta situación. Estábamos sorprendidos igual que todo el mundo”, aseguró.

A su vez afirmó desconocer al piloto y a quien arrojó al animal. “No sabemos quién fue. No sabemos si fue una broma. Si fue alguien que nos quiso hacer algo macabro. No tenemos ni idea". Pero como a caballo regalado no se le miran los dientes (en este caso sería el chancho), lo cocinaron a la parrilla.