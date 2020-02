Alberto apuntó al macrismo por las cuentas falsas de Fabiola en Twitter

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El presidente Alberto Fernández culpó este jueves al "macrismo" de crear perfiles falsos de su pareja, la periodista Fabiola Yáñez, en Twitter, unas "operaciones" que aseguró son encaminadas a "mentir" y "lastimar".



"Esta y otras cuentas en las que aparece Fabiola son falsas. Fabiola no tiene cuentas de Twitter. Todo es parte de las operaciones que el macrismo sigue desarrollando en las redes", aseveró el mandatario.

Esta y otras cuentas en la que aparece Fabiola son falsas. Fabiola no tiene cuentas de twitter. Todo es parte de las operaciones que el macrismo sigue desarrollando en las redes. Han mentido y siguen haciéndolo. Mienten y lastiman. Es lo que saben hacer. Solo sépanlo. https://t.co/OtPbOkyLdb — Alberto Fernández (@alferdez) January 30, 2020



"Han mentido y siguen haciéndolo. Mienten y lastiman. Es lo que saben hacer. Sólo sépanlo", concluyó.



Bajo el nombre de @FabiolaYaez16, el perfil en cuestión acumula más de 4.000 seguidores y lleva operando desde el pasado 12 de diciembre, dos días después de la investidura de Alberto Fernández como presidente, que consagró a su vez a Yáñez como primera dama. La cuenta fue suspendida luego del mensaje del mandatario.



"Como lo hago todas las mañanas, hoy también medité para que el universo ilumine al Sr. Presidente y su lucha por volver a poner de pie el país devastado que heredó sea comprendida en el mundo. Así será", reza el mensaje citado por el presidente, que lleva adjuntada una imagen editada de Yáñez.



Asimismo, Fernández difundió otro mensaje en su perfil de Twitter, de la abogada Graciana Peñafot, pidiendo al resto de usuarios que "no retuiteen y denuncien por fake" esas cuentas falsas.



"Para que sepan: Fabiola Yáñez, la pareja de @alferdez (Alberto Fernández), NO tiene cuenta de Twitter. Están siguiendo y retuiteando un fake. Y déjenme decirles, claramente es la preparación de una operación que no está destinada a hacerla quedar bien", escribió la letrada.

Para que sepan: Fabiola Yañez, la pareja de @alferdez NO tiene cuenta de Twitter. Estan siguiendo y retuiteando un fake.

Y dejenme decirles, claramente es la preparacion de una operacion que no esta destinada a hacerla quedar bien.

Consejo...NO retuiteen y denuncien por fake — Graciana Peñafort (@gracepenafort) January 30, 2020



El presidente escribió este mensaje desde Roma durante su gira por Europa, un viaje que le llevará en primer lugar al Vaticano para reunirse con el papa Francisco y que continuará por Italia, Alemania, España y Francia.



El mandatario aprovechará la ocasión para mantener encuentros con sus pares en busca de apoyos para la negociación del pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional