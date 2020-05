Escrita por: Redacción Rosario Plus

Aerolíneas Argentinas se fusionará con Austral en una sola compañía, según anunció este martes el presidente de la línea de bandera, Pablo Ceriani, para optimizar recursos y recortar gastos operativos en medio de una crisis del sector por la pandemia del coronavirus.

Según explicó el directivo, la unión dará "mayor eficiencia operativa, permitirá un crecimiento más ordenado y generará un ahorro de millones de dólares".

La fusión permitiría ahorros impositivos por 13.500.000 millones de dólares, ingresos directos por 42.000.000 de dólares extras al mejorarse la eficiencia en cuanto al uso de la flota y más 8.000.000 millones de ahorros producto de la reorganización de la estructura interna.

"Además, vamos a crear dos nuevas unidades de negocios: una de cargas, a partir de la experiencia de los vuelos a Shanghái, y otra de mantenimiento y reparación de aviones, para prestar servicios a terceros. Ambas permitirán incrementar la facturación y abrir nuevos mercados", señaló Ceriani, en su cuenta de Twitter.

La crisis sanitaria mundial del Covid-19 impactó de lleno en la industria aerocomercial. La situación es muy complicada, aviones en tierra sin operaciones regulares y caída total de los ingresos por tiempo indeterminado. Un tremendo impacto del que @Aerolineas_AR no está ajena. — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) May 5, 2020

"Si no logramos adoptar las mejores prácticas de la industria no tiene sentido crecer. Las compañías que no se adaptan a las necesidades de sus tiempos desaparecen", concluyó el presidente de Aerolíneas Argentinas.