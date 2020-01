Se cayó WhatsApp y durante algunas horas no permitió enviar fotos ni audios

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Miles de usuarios de Whatsapp reportaron este domingo problemas para usar la aplicación de mensajería instantánea. La caída fue global y no permitió durante algunas horas no enviar ni recibir fotos, audios y videos. Desde la compañía aún no han hecho ningún anuncio oficial.

La app tampoco dejó actualizar estados, ni hacer videollamada o subir stickers. La última vez que falló el sistema fue el 30 de octubre de 2019. El servicio, que incluía la caída de Instagram, se restableció a las horas.

El problema no tiene que ver con la conexión, con WiFi o datos, el servicio no funciona para las plataformas multimedia.

En Twitter #whatsappdown se ha convertido en trending topic debido a las numerosas quejas de los usuarios en diferentes países. Los mayores problemas se registran en Alemania, España, Francia y el Reino Unido, así como en Brasil y los países de Oriente medio.