Lichi y Torneo de Verano abren ciclo de música indie en D7

IndieFuertes, ya clásico ciclo musical indie de la sala clave de la movida musical porteña, Niceto Club, llega a Rosario con un ciclo mensual en Distrito Siete, espacio cultural cooperativo que celebra sus siete años junto a la música.

En la primera edición, que se realizará este viernes 7 a las 21, se presentan los proyectos Lichi y Torneo de Verano, que estarán tocando sus discos debut homónimos y adelantando canciones inéditas que integrarán sus próximos trabajos discográficos.

Creado, curado y coordinado a nivel nacional por el periodista Yumber Vera Rojas, IndieFuertes Rosario es un ciclo de recitales que, desde 2015, propone visibilizar y revitalizar la escena emergente argentina y suramericana.

Este ciclo fuera de la ciudad capital se realiza actualmente también en Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba y Montevideo (Uruguay), “plazas culturales fundamentales para generar un crecimiento y circulación a nivel federal de les artistes independientes”, precisó la curadora local del ciclo, Morena Velázquez.

Las entradas anticipadas con descuento se pueden conseguir en Distrito Siete (Ovidio Lagos 790) o de forma online en su sitio web oficial.

Este ciclo de recitales se dedicó a lo largo de este tiempo no sólo a presentar y traccionar las interpretaciones locales de los géneros que en esta época pululan en la cosmogonía de la música independiente global (desde el indie hasta el trap, pasando por la psicodelia, el post punk y el pop), sino también a la novel generación de grupos y solistas argentinos que los representan.

Apoyado además, a manera de legitimación, por la reivindicación de los pioneros del indie patrio, al igual que por la organización de recitales de los iconos internacionales de estos sonidos y de esos sucesores que se encuentran imponiendo la agenda de las tendencias.

El ciclo también trabajó arduamente en la visibilización de las diferentes avanzadas federales. El éxito de esta apuesta fue tal que estableció un punto de inflexión en la manera de comprender la cultura rock en la Argentina. Y es que dejó en evidencia el proceso de descentralización que atraviesa la música popular contemporánea nacional, aparte de la necesidad de renovación que precisaba.

Pero para que esto sucediera no sólo puso la cabeza, al repensar este periodo histórico de la música argentina, sino también el cuerpo mediante la realización de ediciones locales en Mendoza, San Juan y Córdoba. Incluso cruzó el Río de la Plata hasta Montevideo. En cada una de esas ciudades, antes que replicar lo que sucede en el renovado mainstream o imponer bajada de línea, la marca apoyó la novedad de esas escenas para ampliar el espectro de posibilidades y aportar contenidos que celebren la pluralidad.

Una de las tantas deudas de IndieFuertes era la posibilidad de interactuar con la escena musical rosarina, tanto por lo que significa para la historia del rock argentino como por su actual oferta: dueña de una impronta definida, contemporánea, diferente y con un potencial inigualable en el radar federal.

A partir de la iniciativa de Distrito 7, IndieFuertes no sólo debutará próximamente en Rosario, sino que también será una oportunidad única para que la movida independiente local dialogue con las otras plazas nacionales en las que el evento se lleva a cabo en este momento. De manera que una vez por mes, a través de las propuestas más incipientes y revolucionarias de la ciudad, Rosario demostrará que siempre estuvo muy cerca de todo.

Sobre Lichi

Lichi es un músico y youtuber rosarino, y también el nombre del grupo que lidera. Se lanzó en 2019 como “un híbrido entre una banda y una aventura solista”, ya que si bien se trata de cinco jóvenes, las canciones y la dirección artística están a cargo principalmente de quien le da nombre al conjunto.

En octubre de ese año publicaron un EP que reúne sus seis primeras canciones, a través de las cuales se coquetea con una dicotomía entre lo íntimo y lo pop, lo acústico y lo electrónico, las canciones de fogón y los himnos, muy cruzadas por temáticas de diversidad sexual y de género. Grabado y producido en el estudio de Martín Miguez, tiene como invitados a Doppel Gangs (Simón de Perras on the Beach) en la balada “Desde Acá” y a Gladyson Panther en “Bola de Fuego Gigante” (un relato sobre un amor gay que no puede salir del armario).

Las presentaciones del disco en Rosario, Rafaela y Buenos Aires llenaron los espacios con gente de todos tamaños, colores y generaciones: la música de Lichi parte de sí mismo, con historias muy personales que, en sus canciones, se vuelven universales, y dan refugio a miles de voces en busca de una alternativa.

LICHI está integrada por Lichi en guitarra y voz, Lucio en sintetizadores, Maese en batería y coros, Efe en guitarras eléctricas y Vicen en bajo.

Sobre Torneo de Verano

Torneo de Verano es una banda de "Indie Pop Punk" con base en la ciudad de Rosario, integrada por Luisina Aymar (Bajo y voz) de San Nicolás, Charli Giovanelli (Guitarra y coros) de Villada, Mauricio Rivero (Sinte y coros) de Rosario y Lucho López (Batería) de Firmat. Se conocieron por redes sociales, por lo que su primer encuentro personal fue dentro de una sala de ensayo.

Comenzaron tocando covers de bandas que seguían, pero no tardaron mucho en pasarse a los temas de su propia autoría, lo que trajo las primeras fechas, donde compartieron escenario con bandas como Las Ligas Menores, Daddy Rocks, Bubis Vayins, Gay Gay Guys, etc.

Debido a la buena recepción que tenían sus canciones en el público, se dispusieron a grabar su primer disco homónimo, lanzado por el sello independiente "Remedio Casero Discos" y editado en formato cassette. El mismo cuenta con 6 temas de gran energía, estribillos pegadizos y letras sinceras, reivindicando las amistades, el barrio y los amores. Luego de la presentación del mismo en los principales escenarios de Rosario y giras por otras ciudades, Torneo De Verano se encuentra trabajando en lo que será su segundo álbum.