La UNR aprobó el uso de lenguaje no sexista e inclusivo

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Este jueves, en la última sesión del año del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario, se aprobó por el pleno el proyecto de resolución sobre “Lenguaje no sexista e inclusivo”. El mismo busca proponer y promover usos de la lengua no sexistas, no androcéntricos e inclusivos en la comunicación institucional, administrativa y de gestión.

La elaboración del proyecto fue resultado de consensos elaborados en mesas de trabajo, promovidas por el Área de género y sexualidades de la UNR, de las que participaron docentes e investigadores/as, representantes estudiantiles, profesionales del campo de la comunicación, el periodismo y la literatura, activistas, etc.

Cabe señalar que proyectos similares a este ya fueron aprobados en el último tiempo en cuatro unidades académicas de la UNR: Psicología, Ciencia Política, Ingeniería y el Instituto Politécnico. Asimismo, lo mismo ocurrió en decenas de universidades en el resto del país.

Los principales puntos del proyecto

En primer lugar, el articular propone aceptar como válidas las expresiones del lenguaje inclusivas y no sexistas en las producciones escritas y orales realizadas por integrantes de los cuatro claustros de la UNR.

Por otro lado, busca habilitar la utilización de expresiones del lenguaje inclusivas y no sexistas en la comunicación institucional, administrativa y de gestión y promover el uso de estructuras de reemplazo sin connotación de género. Asimismo, cada unidad académica establecerá los criterios con relación al alcance de esta norma.

Por último, propone encomendar al Área de Género y Sexualidades la planificación de campañas de sensibilización, el desarrollo de instancias de debate y formación con los diferentes espacios institucionales de la comunidad universitaria y en articulación con organizaciones y agentes de la sociedad en general.

