Evacúan un geriátrico de Recoleta por más de 30 casos de coronavirus

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Veinticinco adultos mayores y cinco trabajadores fueron evacuados en la tarde de este jueves de un geriátrico del barrio porteño de Recoleta ante la confirmación de casos de coronavirus en el establecimiento. Los contagios y la evacuación se produjeron en el establecimiento ubicado en Paraguay 2436 de Buenos Aires.



La mayoría de los adultos mayores estaba siendo derivado por sus respectivas obras sociales a diferentes centros de salud, con la excepción de ocho de ellos que están afiliados al PAMI y eran trasladados por móviles y personal del SAME, agregaron las fuentes.



Desde PAMI, informaron que el geriátrico no tiene convenio de atención de sus afiliados, que "sí tienen los beneficios de esa obra social".



"El pasado 30 de abril, una asistente de la residencia tuvo dolor de garganta y el viernes primero de mayo, cuando hizo fiebre, fue trasladada al Hospital Rivadavia. Allí se le realizó el hisopado y terminó dando positivo", explicaron las fuentes sanitarias porteñas.



"Ese mismo viernes se le efectuó el hisopado a un residente que también tenía dolor de garganta. El domingo se confirmó positivo y se lo hospitalizó", ampliaron.



"El martes siguiente, pese a que todos estaban asintomáticos, se les realizó el hisopado. En la jornada de hoy se confirmaron los resultados y por eso se definieron los traslados", completó la información del Ministerio de Salud porteño.



El geriátrico evacuado, denominado Carpe Diem, pertenece al Grupo Montalto, que, en su página web, presenta nueve establecimientos, entre ellos el intervenido esta tarde por la Covid-19.



A su turno, el médico Blas Rinaudo, representante del geriátrico, aseguró a la prensa que son 25 los residentes evacuados "que no tienen ninguna sintomatología” y que son trasladados “por una cuestión de precaución”.



Explicó que el 24 de abril les había hecho a el test de coronavirus “a todo el personal y dio negativo”, pero luego “a un residente (anciano) que tenía dolor de garganta se lo aisló” y se le hizo el testo a todas las personas alojadas allí.



Agregó que en total hay 40 adultos mayores alojados en el geriátrico y que desde que comenzó el aislamiento social “la institución está cerrada y solo entra la gente que trabaja”, por lo que especuló que el contagio provino de personal de la salud.



El geriátrico presenta en la web servicios con "espacios pensados para la asistencia de las personas mayores.



"Además de brindar atención a través de las diferentes especialidades del campo de la salud, realizamos un conjunto de actividades y talleres tendientes a estimular los aspectos más saludables", añade.



Asimismo, presenta un protocolo Covid-19 según el cual "nuestro equipo interdisciplinario ha considerado comenzar tempranamente con los testeos periódicos de COVID-19 (PCR para SARS-CoV-2 ).



"Los mismos se realizan con una frecuencia quincenal a la totalidad del personal que integra nuestro plantel de atención. Los residentes también son testeados, tomando muestras que consideran como criterio la proximidad entre ellos", señala.