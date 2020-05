En mis zapatos, con plataforma

Escrita por: Diego Gurvich (*)

La educación en tiempos de pandemia supone algo así como la continuación de la escuela por otros medios; esta idea pertenece a la Dra. Inés Dussel cuya reciente video conferencia “La clase en pantuflas” ha sido visualizada por más de 80.000 personas.

Son muchos los pedagogos que se asoman a la virtualización obligada de la cosa educativa, tratando de aportar alguna reflexión que ayude a comprender algo de lo que nos atraviesa, educativamente hablando.

En estas líneas se pretende compartir alguna reflexión sobre el salto digital pedagógico que no pocos docentes y estudiantes viven hoy más como un salto al vacío o un salto de fe, que como un crecimiento o enriquecimiento florido de las prácticas áulicas.

Entre los distintos aspectos que incluye el tópico, se dedican las siguientes palabras al tema de las plataformas educativas; pero atención: no se trata de una observación sobre la educación virtual en general en cualquier tiempo y lugar, ni con variables ideales; más bien se trata de pensar qué pasa cuando de súbito, estamos todos compelidos a subirnos a esta calesita.

Las plataformas educativas no son una novedad, ni en Argentina, ni en ninguna parte; sin embargo su uso más extensivo estuvo hasta hace poco vinculado principalmente al nivel universitario y a la formación docente inicial y continua. En nuestro país esta situación es consistente con el planteo de la Ley 26.206 de Educación Nacional que en su artículo 109 establece: “Los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos sólo pueden impartirse a partir de los dieciocho (18) años de edad”.

De allí que la mayoría de las plataformas existentes estaban en principio pensadas para relativamente pocos usuarios; entiéndase: pocos en relación al total. La avalancha de demanda que supondría la inclusión de “todos” los estudiantes y docentes parece sobrepasar con mucho la capacidad de cualquier plataforma existente. Incluso antes de discutir si la virtualización es buena o mala, para quiénes y en qué sentidos, la constatación material más palpable sería que no hay plataforma que pueda soportar la interacción asidua de tantas personas, lo que en buen criollo se traduce como: “no hay plataforma que aguante”.

Eppur si muove

Con todo - aunque no necesariamente con todos - plataformas hay y los docentes y los estudiantes hacen cosas diversas allí, algunas de esas cosas se exploran a continuación en varias claves diferentes: la (con)gestión; el panóptico; la filmina monologada y las dos caras del reparto de la atención

La (con)gestión

Al momento de declararse la suspensión de la escolaridad presencial - hace más de un mes - había distintos desarrollos de plataformas educativas en Argentina, algunas dependientes de universidades, otras de algunas provincias y también la plataforma del Infod con una trayectoria muy interesante, equipos y experiencia; ninguna de estas opciones tenía una relación aceitada con los niveles obligatorios de enseñanza. Tal vez por eso, los testimonios y evidencia acumulada apunta a señalar que la mayoría de las escuelas se volcó hacia opciones comerciales (aunque gratuitas como classroom de Google) o a opciones precarias que no constituyen plataformas educativas virtuales sino que virtualizan alguna herramienta específica, como Zoom, Facebook, Whatsapp, etc. Desde el punto de vista de los estudiantes - secundarios sobre todo -, esto supone a veces el esfuerzo de ir llevando en paralelo actividades de distintas materias en distintas opciones de comunicación virtual.

Podría inferirse que la falta de gestión organizada en un punto de la red contribuye a la congestión en el otro. Pero también esto mismo puede ocurrirle a los docentes que trabajan en distintas escuelas en cada una de las cuales se organizó la comunicación soportada en diferentes recursos, de modo que tal vez algún docente tenga un grupo de facebook para darle matemática a los de 2° año en una escuela, una sala de Classroom para matemática de 3° en otra y un aula en la plataforma del Infod para didáctica de la matemática en el profesorado, también - y estas serían solo tres cátedras -.

No han sido pocas las veces en que los docentes habiendo iniciado - en soledad y por su iniciativa la construcción de un ámbito virtual donde trabajar con los estudiantes, tuvieron luego que “mudarse” a otra plataforma, duplicando y reiniciando el trabajo - no menor - que supone antes de comenzar a dar clase, los preparativos organizacionales del espacio virtual (por ejemplo inscribir o sumar a los estudiantes). También es preciso mencionar la sobrecarga de trabajo docente que supone estar potencialmente disponible todo el tiempo para la interacción virtual habida cuenta del desdibujamiento del encuadre temporal que caracteriza este nuevo y esperemos coyuntural momento.

El panóptico virtual

La virtualización educativa o la necesidad de llevar las propuestas pedagógicas al ámbito virtual comenzó desorganizada, pero pronto se presentaron efectos burocráticos de las estructuras de gestión de modo tal que equipos directivos o supervisivos en distintos rincones del territorio educativo y en ocasiones los padres y madres de los estudiantes debieron ser incluidos en las aulas virtuales - o el recurso que fuera - para acompañar el desarrollo de las actividades; el efecto inesperado de esta situación se vivencia como una sobrecarga de observación - y observadores - de la tarea docente, que potencialmente comienza a incluir en el centro de la escena educativa actores o personajes que hasta recién habitaban en sus márgenes.

Repentinamente cualquier acción docente es observada - y opinada - en tiempo real o en diferido, de suerte que los participantes de la comunicación se multiplican, aunque no todos ocupan los mismos lugares, ni tienen las mismas responsabilidades, ni son observados de la misma manera. Estaríamos pasando de la aspiración del acto educativo como un acto público al desarrollo de la acción educativa con público y desconocemos los efectos que esto puede desencadenar; amén de carecer de los recursos para regular estas potenciales interacciones.

La filmina monologada



Si bien es cierto que muchos docentes, imposible ponderar cuántos, desde hace años incorporan las TICs para “expandir” sus clases; no es menos cierto que otro conjunto de docentes tiene desde hace tiempo dificultades para aggiornarse. En este contexto, de mediación tecnológica educativa impuesta es preciso construir materiales, formas y propuestas específicas que no suponen simplemente colgar documentos o enviar los powerpoint que hasta el año pasado se mostraba en clase. ¿Por qué? Porque, por muy bueno que sea, es probable que el material no se auto explique; porque hay un conjunto de estrategias pedagógicas que acompañaban en clase presencial su puesta en juego y que en la virtualidad requieren ser explicitadas con arreglo a algún tipo de intencionalidad específica.

Por otro lado, la clase presencial tiene diversos modos de poner en juego una dinámica comunicacional que va desde la clase magistral que privilegia un solo sentido, a las clases más participativas tipo taller o de trabajo por proyecto que distribuyen los actos de habla más democráticamente; y es probable que en el desarrollo de cualquier espacio curricular, estas estrategias se sucedan unas a otras de acuerdo con el momento y las necesidades de abordaje de cada tema. El caso es que las plataformas virtuales tienen dificultades para repartir el uso de la palabra, no sólo en tiempo real sino también en diferido: no resulta sencillo participar en foros virtuales luego de la décima intervención o hilar una conversación en que los mensajes se superponen y por lo tanto no se responden unos a otros, o algunos sí y otros no.

Las dos caras del reparto de la atención

Para finalizar, llamar la atención sobre un fenómeno sensible y complejo como lo es el reparto de la atención en tiempos de virtualidad; fenómeno que tiene al menos dos dimensiones contrapuestas, aunque no contradictorias. Por un lado, señalar que la clase virtualizada, al soportarse en una computadora (o tablet o celular) compite por la atención del estudiante con todas las otras propuestas más o menos lúdicas, sociales o informacionales; en un “torneo” en el que hasta la más interesante clase corre el riesgo de verse desplazada por mensajes, notificaciones ventanas emergentes, etc. en una disputa francamente desigual.

Por otro lado, es probable que muchos estudiantes comiencen a sentir algo así como un “síndrome de hijo único”. Resulta que la mirada del docente, que desde su punto de vista se multiplica por tantos estudiantes como tenga; desde el punto de vista del estudiante se vivencia como única y enfocada. Si en el salón de clase era necesario para el docente mirar de a ratos a cada rincón, a cada grupo, eventualmente a este o aquel estudiante, mientras el resto quedaba momentáneamente fuera del rango de visión; en esta precaria y sobrecargada virtualización educativa, es posible que cada estudiante sienta, individualmente - y no puede compartir realmente esta situación con sus compañeros - que toda la atención del docente recae sobre él permanentemente, e incluso tal vez, toda la atención del cúmulo de adultos que ahora intervienen - y observan y opinan - sobre su handicap estudiantil en vivo y en directo, públicamente.

(*) Profesor y licenciado en Ciencias de la Educación.

Miembro del Centro de Estudios en Políticas Sociales y Educativas.