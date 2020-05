El encierro trajo un aumento de intoxicaciones con productos de limpieza

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Especialistas del Hospital de Clínicas alertaron sobre el aumento de casos de intoxicaciones en hogares por la utilización excesiva de productos de limpieza y desinfección ante el miedo por la pandemia de coronavirus y recomendaron prestar atención a la combinación de los mismos durante su utilización.



La mayoría de los productos de limpieza que se utilizan en el hogar contienen ingredientes capaces de dañar nuestra salud si son mal utilizados, señalaron en un comunicado.



Hoy en día existen entre 120.000 y 150.000 sustancias químicas sintéticas con las que convivimos a diario, y aunque se hayan estudiado cada una de ellas a nivel individual, poco se sabe de su "efecto cóctel", agregaron.



Eduardo Scarlato, jefe de la División Toxicología del Hospital de Clínicas, explicó que "el grueso de los casos de intoxicación con estos productos proviene del mal uso, a partir de combinar inadecuadamente los productos de limpieza o de exponerse a ellos sin elementos de protección personal".



"Cada producto tiene una formulación y concentración diferente. Por ello es necesario diluirlos en una determinada cantidad de agua. Esta dilución permite bajar la toxicidad del producto y aumentar el efecto desinfectante, dependiendo de la fórmula. A modo de ejemplo, el alcohol al 70% es más efectivo como desinfectante que al 96%", explicó el doctor.



Por su parte, Gabriel Arcidiacono, médico toxicológico y pediatra del Clínicas indicó que aunque no cuenta con una estadística exacta "aumentaron las llamadas que uno suele atender en una guardia hospitalaria en, aproximadamente, el doble".



Esto, dijo, tiene que ver con que las personas usan más todo lo relacionado con los productos para la limpieza del hogar como lavandina, detergente o amoníaco.



"La gente está mucho más paranoica con el tema de la Covid-19 y puede llegar a cometer errores en relación a la utilización de productos a mayores concentraciones de las que pueden ser indicada produciendo gases tóxicos que pueden ser peligrosos", remarcó el especialista.



En tanto, Arcidiacono indicó que lo importante es que si llegan a tener algún inconveniente antes de concurrir a la guardia del hospital "se fijen en los teléfonos que tienen las etiquetas de los productos y hagan las llamadas, no concurran por su cuenta a los hospitales y no rompan la cuarentena".



En la misma línea, el doctor sostuvo que hay que "estar atentos" para que los chicos no abusen del alcohol en gel, que solo debe usarse en las manos en la cantidad adecuada y bajo el control de un adulto.



Además, remarcó la importancia de no creer en productos de dudosa procedencia conocidos como "solución mineral mágica" que no está avalados por la ciencia, son tóxicos e incluso pueden causar rotura de glóbulos rojo.



"Los síntomas que suelen aparecer tras la ingesta de productos de limpieza suele ser ardor al tragar, náuseas e incluso vómitos; lo importante es no desesperarse y llamar a la guardia para recibir las indicaciones adecuadas", remarcó el especialista.



En cuanto a las recomendaciones, insisten en prestar atención a las instrucciones de uso, nunca usar la lavandina en estado puro porque si bien es un producto eficiente para matar la mayoría de hongos, bacterias y virus, su efectividad está relacionada con la concentración del producto una vez diluido en agua.



Tampoco se recomienda mezclar la lavandina con otros productos de limpieza ya que, muchas combinaciones pueden generar nuevas sustancias altamente peligrosas para la salud, ni usar recipientes que no son los del producto como vasos o frascos de cocina.