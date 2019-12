Chimpancés aprenden a usar herramientas y luego lo enseñan

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Washington. Los chimpancés no solo aprenden a usar herramientas sino que este saber lo comparten con otros en un comportamiento que funciona como una forma de instrucción, según un estudio que publicó este lunes la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).



Científicos de las universidades estadounidenses de Washington, en San Luis (Misuri); de Miami; y del Franklin & Marshall College, en Pensilvania, han llevado a cabo un estudio que demuestra que es más probable que los chimpancés que emplean procesos y herramientas complejas para recoger termitas compartan este conocimiento con otros ejemplares.



"A menudo se cree que los primates no humanos aprenden destrezas con herramientas observando a otros y practicando por cuenta propia, con poca ayuda directa de las madres y otros expertos en el uso de herramientas", dijo una de las autoras del estudio, la antropóloga de la Universidad de Miami Stephanie Musgrave.



El aprendizaje social puede variar dependiendo de lo complicada que sea la tarea: "Durante las labores que son más difíciles, las madres pueden desempeñar un papel más activo, incluidos los comportamientos que funcionan como enseñanza", añadió Musgrave.



Desde la década de los 60 con la primatóloga británica Jane Goodall, los investigadores han estudiado el uso de herramientas por parte de los chimpancés durante décadas en el Centro de InvestigaciónGombe Stream.



El estudio publicado hoy se distingue porque aplica métodos estandarizados para comparar directamente cómo los procesos de transmisión cultural pueden diferir entre dos poblaciones de chimpancés que viven libres en la jungla.

Un ejemplar pesca termitas con dos palitos. Se comprobó que esa práctica es transmitida de generación en generación.



Los investigadores examinaron cómo los chimpancés transfieren entre sí las herramientas que usan en la recolección de termitas y compararon una población en el Triángulo Goualougo de la República del Congo con otra en Gombe, en Tanzania.



En ambos sitios los chimpancés utilizan herramientas que se introducen en los hormigueros para "pescar" las termitas, pero los de Goualougo emplean diferentes tipos de herramientas de forma secuencial. Además, confeccionan artilugios tomando tallos de plantas específicas y los adecuan para mejorar su eficiencia.



Los científicos hallaron diferencias en la tasa, probabilidad y tipos de transferencia de herramientas durante la recolección de termitas entre ambas poblaciones de chimpancés.



Comprender la forma en que las tradiciones sobre herramientas se pasan de generación a generación entre los chimpancés puede contribuir a comprender las raíces de complejas destrezas culturales entre los humanos.

EFE