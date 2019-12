Una boca gigante en la peatonal para reflexionar sobre lenguaje inclusivo

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Este jueves las personas que pasaban por la peatonal Córdoba a la altura de calle Corrientes se encontraron con un paisaje distinto al tradicional panorama con promociones de navidad y gente haciendo cola bajo del rayo del sol para comprar dólares.

En el marco de la última sesión del año del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario donde se aprobó el proyecto de resolución sobre "Lenguaje no sexista e inclusivo", una boca gigante invitó a las personas a manifestarse y reflexionar sobre el uso de la lengua.

Se trató de una intervención artística llevada a cabo por el Área de género y sexualidades de la UNR para acompañar al tratamiento del proyecto y donde la gente pudo expresar e intercambiar opiniones escribiendo sobre una "lengua" de papel.

"El futuro es no binarie", "Haciendo universidad feminista diversa inclusiva" o "Lo que no se nombra no existe" fueron algunas de las frases que aportaron los peatones que se animaron a participar de esta movida que no dejó a nadie afuera.