Perotti insiste con que necesita la ley de emergencia en seguridad

El gobernador Omar Perotti adelantó este jueves que insistirá para lograr la sanción de una ley de emergencia en Seguridad en su provincia, rechazada por la Cámara de Diputados de la provincia en diciembre.



"Vamos a seguir insistiendo en la búsqueda de las herramientas que consideramos necesarias para este momento adverso, no solamente en el tema financiero, sino en el tema de la seguridad: pedimos herramientas necesarias para conseguir cambios profundos y las necesitamos", dijo Perotti al concluir una reunión de la que participaron el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain y el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón.



Para el mandatario provincial, "con esas herramientas no vamos a tener la solución a todos los problemas, pero sí la posibilidad concreta de empezar un camino diferente".



Perotti encabezó la primera reunión de la Mesa de Coordinación de Seguridad Local junto a Jatón, Saín y al jefe de Policía de la provincia, Victor Sarnaglia. El miércoles se había reunido ese mismo espacio pero en su versión rosarina, con los intendentes Pablo Javkin y sus pares de Villa Gobernador Gálvez y Pérez.



"La idea es tener un nivel de coordinación en cada uno de los niveles del Estado: el nivel nacional, el nivel provincial y bajar esa información a cada uno de los territorios. No puede ser que tengamos una dispersión de esfuerzos y recursos porque en esa dispersión el que gana es el delito", puntualizó.



Sobre la llegada de fuerzas federales al distrito, el gobernador sostuvo que "la ciudad tiene y se va a estructurar un funcionamiento con las fuerzas federales, lo que no se puede es creer que el número es la solución, cuando la solución es la coordinación".



En ese sentido, opinó que "no puede ser que haya esfuerzos de municipios que tienen su propio centro de monitoreo que no están vinculados con el sistema de seguridad operativo de la provincia".



"Son esfuerzos que se dilapidan y expectativas de los vecinos para cámaras que miran lo mismo y quizás detrás no haya nadie que mire. Esta necesidad de coordinar es fundamental para que el santafesino, viva donde viva, sienta que lo vamos a cuidar mejor entre todos", añadió.



Para Perotti, "esa falta de coordinación significó que los delincuentes tengan mucha ventaja y que cualquier acción signifique ir por detrás de los acontecimientos".



Voceros del gobierno provincial indicaron que Perotti tiene previsto viajar esta tarde a Buenos Aires junto al ministro Saín para entrevistarse con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, con quien analizará temas vinculados al trabajo de las fuerzas federales en el distrito.