¿Para qué sirven y qué cubren los seguros de salud?

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Un seguro de salud es una inversión para el bienestar. Todos aquellos servicios relacionados con la salud impactan positivamente en la calidad de vida y por ellos son considerados una buena manera de invertir en ti.

Por otra parte, un seguro de salud es considerado una especie de herramienta con la cual se puede tener acceso a una atención médica, de calidad, oportuna y especializada. Para ello, se contrata a una compañía aseguradora, quienes funcionan como intermediario entre el asegurado y el centro de salud.

Entonces, se podría decir que un seguro de salud sirve para garantizar a través del pago de una mensualidad y/o cuota, el acceso del asegurado a servicios como: consultas médicas, cirugías, estudios, entre otros. Así mismo, debemos aclarar que hay diferentes tipos de seguros de salud y que no todos incluyen o cubren las mismas cosas. Esto básicamente varía en función del costo que estás dispuesto a pagar para protegerte.

Los seguros de salud sirven además para dar tranquilidad a las personas. Gozar de buena salud es fundamental, muchas veces no se sabe cómo y en qué momento uno puede recaer o padecer alguna enfermedad y ante esa incertidumbre, los seguros son o brindan alivio en dichas circunstancias.

¿Qué cubre un seguro de salud? Y la importancia de contar con uno

El seguro de salud es una gran categoría dentro de los seguros, del cual se desprenden otras subcategorías (igualmente relacionadas con la salud) para que las personas puedan elegir cuál les conviene más.

¿Cómo averiguarlo?, simple, indagando sobre los beneficios que ofrece cada plan y en qué situaciones o mejor dicho, qué siniestro cubre, hasta qué punto los cubre y qué debes hacer para activar el servicio. En línea generales, se ocupan de los gastos relacionados con la atención médica, el costo de estudios y/o prácticas, beneficios o acceso a descuentos en medicinas, entre otros y según los términos establecidos en la póliza.

Vale destacar, que estas atenciones pueden ser en un centro de atención o solicitar un médico a domicilio. Sea cual sea la atención que se reciba, el seguro de salud se puede encargar de esos gastos inesperados en materia. Pero esto no es todo, porque según la empresa que elijas pueden ofrecer coberturas complementarias para casos puntuales que no estén incluidos en tu póliza. Algunos de ellos son, por ejemplo, atención odontológica, tratamientos de enfermedades como el cáncer, prótesis, etc. También contemplan planes especiales para embarazos con los cuales se da la atención especializada que necesitan hasta que nazca el bebé.

Cualquiera de estos servicios que te hemos mencionado anteriormente implican un desembolso, puede ser mucho o poco, la cuestión es que cuando se presentan las urgencias es mejor estar preparados. Los seguros de salud son la mejor manera de estar listos en dichos momentos, puesto que, se consigue la atención médica necesaria y la aseguradora se hará cargo de los gastos. Ahí radica su importancia.

¿Cómo elegir el mejor seguro de salud?

Será una decisión directamente relacionada con tus necesidades o qué coberturas médicas sientes que realmente necesitas. En caso chequeos constantes conviene un seguro donde esto esté totalmente cubierto y sin topes. De lo contrario se puede elegir una póliza un poco más sencilla que incluya algunos turnos médicos y después sea con copago. Y así sucesivamente se debe analizar cada servicio hasta elegir el plan que más convenga. Pero si el costo no es problema, siempre la mejor opción es la cobertura más amplia, total o full. Implican un desembolso mayor, pero a la larga obtienen mayores beneficios. Igual, lo más importante es contar con esta herramienta enfocada en brindar las herramientas necesarias para acceder a servicios médicos que necesarios en un momento determinado. Así mismo, son o representan una inversión para el cuidado de algo mucho más importante: la salud.