Newell's se trajo un valioso punto de Sarandí en el reinicio de la Superliga

Escrita por: Redacción Rosario Plus

Newell's empató 1 a 1 ante Arsenal en Sarandí. La Lepra obtuvo un valioso punto que sirve para la lucha por la permanencia en la Superliga. Fernando Torrent (25m.Pt) abrió el marcador para el elenco local y empató Maximiliano Rodríguez de penal (43m.Pt) para el conjunto rosarino. El encuentro se jugó en el estadio Julio Humberto Grondona y fue arbitrado por Ariel Penel.



El partido tuvo a Arsenal más dispuesto en ataque, pero el equipo de Frank Kudelka fue prolijo, no se desordenó, jugó siempre al ritmo de Maximiliano Rodriguez y tuvo una segura línea de cuatro defensores.



Sin Fabio Pereyra y Juan Cruz Kaprof, ambos por haber llegado al límite de las cinco amonestaciones, Arsenal comenzó mejor y abrió el marcador con un violento envío desde la derecha de Torrent, que se introdujo en el ángulo superior izquierdo del arco de Aguerre.



El cuadro de Sarandí justificó esa diferencia porque fue más ambicioso en ataque, tuvo la iniciativa y aprovechó la velocidad de Nicolás Giménez, Cérica y Torrent.



En tanto Newell's apostó al juego de "Maxi" Rodríguez por izquierda y a las subidas de Luis Leal, con Lucas Albertengo como único referente de área.



Así reaccionó el visitante y lo tuvo con el propio Leal, con un disparo bajo que sacó Daniel Sappa con la pierna izquierda;. Más tarde, un cabezazo de Santiago Gentiletti dio en el travesaño.



Y de inmediato, casi, Franco Sbutoni tocó la pelota con la mano adentro del área y el penal fue transformado en gol por “Maxi” Rodríguez, con un tiro suave a la izquierda de Sappa, que se arrojó hacia el otro sector.



En el complemento insistió el local y tuvo una buena chance con Gastón Álvarez Suárez, pero su disparo fue tapado por Sappa.



Newell's respondió con dos réplicas peligrosas; primero cuando Albertengo no llegó a conectar un centro de Maximiliano Rodríguez y luego con un remate del portugués Leal que Sappa rechazó al tiro de esquina.



Luego el partido decayó, por la alta temperatura que sufrieron los jugadores, y ya no se sacaron ventajas.



Síntesis

Arsenal: Daniel Sappa; Fernando Torrent, Mateo Carabajal, Franco Sbuttoni y Emiliano Pappa; Jesus Soraire, Ezequiel Piovi y Gastón Álvarez Suárez; Nicolás Giménez; Juan Manuel García y Ezequiel Cérica DT : Sergio Rondina.

Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bittolo; Aníbal Moreno y Julián Fernández; Luis Leal, Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez; Lucas Albertengo, DT: Frank Dario Kudelka.

Goles en el primer tiempo: 25m. Torrent (A) y 43m. Maximiliano Rodríguez (NOB), de penal

Cambios en el segundo tiempo: 22m. Ezequiel Rescaldani por Cérica (A), 25m. Braian Rivero por Leal (NOB), 33m. Emiliano Méndez por Soraire (A), 36m. Joel Soñora por García (A); 39m. Enzo Cabrera por Formica (NOB) y 44m. Denis Rodríguez por Moreno (NOB).

Amonestados: Piovi (A); Julián Fernández (NOB).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Julio Humberto Grondona (Sarandí)