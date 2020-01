Mujica habló de "100 mil cagadores argentinos" y se armó la polémica

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El ex presidente uruguayo José Mujica (Frente Amplio) cuestionó la propuesta del presidente electo Luis Lacalle Pou (Partido Blanco), para radicar 100 mil argentinos en Uruguay –con sus dólares, claro–, y sostuvo que "en vez de traer 100 mil cagadores argentinos" hay que hacer "que los nuestros inviertan acá".



"Tenemos unos 24 mil millones de dólares desparramados por el mundo. ¿Por qué no intentamos que una parte de esa plata venga para el país?" cuestionó el ex mandatario al referirse a la iniciativa del aún líder opositor.



Hace algunos días atrás, Lacalle Pou afirmó que tenía intenciones de facilitar las regulaciones sobre residencia legal y fiscal para promover la radicación de argentinos de alto poder adquisitivo, aprovechando el descontento provocado en Argentina por los cambios tributarios anunciados por el gobierno de Alberto Fernández.



La propuesta del conservador Lacalle Pou, que asumirá la presidencia el 1 de marzo luego de imponerse en las elecciones de noviembre, ya había sido cuestionada por otros dirigentes del Frente Amplio, como el presidente Tabaré Vázquez que lamentó que propongan "retroceder a tiempos que Uruguay superó hace bastante, suscribiendo a tratados internacionales de intercambio de información y lavado de activos".



"En vez de traer 100 mil cagadores argentinos preocupémonos de que los nuestros inviertan acá" lo cruzó Mujica que sostuvo que una porción de esos recursos alcanzaría para ayudar a mover la economía uruguaya.



Tenemos que ir hacia un Estado que le dé espalda a los emprendimientos productivos locales, no como gestor, sino en alianza con los privados", sostuvo.



Esa idea, junto con el "rentismo que no genera valor", indicó el dirigente frenteamplista según informó hoy el diario El Observador, será una de sus "principales preocupaciones" de su próximo mandato como senador.

