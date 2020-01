Leal escucha ofertas y evalúa si seguirá en Newell's

Escrita por: Redacción Rosario Plus

El delantero de Newell’s, Luis Leal, dialogó este jueves en conferencia de prensa y reveló que recibió varios ofrecimientos para irse a otro club, las cuales está analizando junto a su representante. En este marco, se espera que en los próximos días se defina el futuro del futbolista leproso.

“Me llamaron de un par de lugares. Estamos charlando, no está cerrado. No hay titulares indiscutidos pero yo estoy trabajando y si me tengo que quedar me quedo y me estoy preparando para eso. Estoy muy cómodo acá y puedo seguir como no”, contó el delantero de 32 años.

Asimismo, advirtió que no aún no habló con el entrenador leproso Frank Kudelka sobre su posible salida del club del Parque. “Tuve una pequeña charla con mi representante y él habló con Cristian D’Amico. En este momento es difícil pero no imposible. No se que va a pasar”, mencionó Leal.

“Donde me siento más cómodo con Kudelka es jugando por derecha”, mencionó sobre sus preferencias de juego al tiempo que se hizo una evaluación sobre la actualidad rojinegra: “La pretemporada está siendo muy buena estamos creciendo cada día. Hay que seguir así. Estamos en una situación un poquito delicada pero tenemos confianza de que vamos a salir adelante”.